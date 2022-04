Mutfaktaki malzemeye dikkat: Ağır yanıklara neden oluyor! Adeta bir "saatli bomba"

Yemeklerin pişme süresini hızlandırdığı ve zamandan tasarruf sağladığı için neredeyse her evde kullanılan düdüklü tencereler, aynı zamanda "mutfaktaki saatli bomba" olarak da nitelendiriliyor. Bu ürünler, içindeki basıncın doğru şekilde boşaltılmaması halinde patlayarak, can sağlığını tehdit eder hale gelebiliyor.

"KABUS" OLARAK HATIRLADIĞI O GÜN, HER YERİ YANMIŞ GİBİ HİSSETTİ

Hastaneye düdüklü tencere patlaması nedeniyle başvuranlardan biri de 45 yaşındaki Nazife Çakır. Vücudunun üst bölgesi, kolları ve boğazı yanan Çakır, 5 gündür hastanede tedavi görüyor.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "kabus" gibi hatırladığı günde, bir yandan ocağa yemeğini koyduğunu bir yandan da masasını hazırladığını anlattı.

Yemeği piştiği için altını söndürerek ocaktan aldığını aktaran Çakır, "Tencerenin biraz havası çıksın, daha çabuk soğusun diye camın önüne koydum. Sonra üstündeki düğmesini açtım. Biraz zaman geçti, delikten hava gelmiyordu. Bu sefer kapağını açayım dedim. Allah'tan camın önünde açıyordum. İçeride açsam belki daha kötü olacaktı çünkü yemeğin yarısı yere döküldü. Tencere birden patladı. O anda her tarafıma geldi gibi hissettim." dedi.

Patlamadan sonra can havliyle üzerine su tuttuğunu aktaran Çakır, vücudunun her tarafı yanmış gibi hissettiğini, o an panik yaşayan eşine kendisini hastaneye götürmesini söylediğini ifade etti. Hastaneye geldiğinde sızılarının başladığına dikkati çeken Çakır, şu an bu ağrılarından kurtulduğunu kaydetti.

Çakır, 20 yıldır düdüklü tencere kullandığını dile getirerek, "Her şeyimi de düdüklüde yaparım. İlk defa kullansam bilmiyordum diyeceğim. Normalde de sürekli korkarım, pişirdiğimde çocuklarıma 'Mutfağa gitmeyin düdüklü var, tencereye ellemeyin.' derim. Bunları bilen birisiydim." diye konuştu.

Başına hiç düşünemeyeceği bir olayın geldiğini ifade eden Çakır, "Kimse benim yaptığımı yapmasın. Tencerenin iyice soğumasını beklesinler." tavsiyesinde bulundu.

YÜZDE 25 YANIK ALANI VE YER YER DERİN YARALARI VARDI

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, Nazife Çakır'ın hastaneye geldiğinde genel durumunun epey kötü olduğunu, düdüklü tencerenin ve özellikle yağlı sıvıların yol açtığı ağır bir yaralanması olduğunu söyledi.

Çakır'ın yüzde 25 yanık alanları ve yer yer derin yaralarının olduğunu aktaran Turan, hastanın ağrılarının giderilmesi, genel durumunun düzeltilmesi için yoğun bir tedavi süreci geçirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Turan, durumu biraz daha toparlayan Çakır'ı birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıkarmayı planladıklarını dile getirerek, "Son 10 günde 6'ncı vaka olarak geldi. Fritözlerin, düdüklü tencerelerin kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. En ufak hatada bunlar, evdeki bir saatli bombaya dönüşebiliyor." dedi.