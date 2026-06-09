Mutlu insanların ortak alışkanlığı ortaya çıktı! Her gün bunu yapıyorlar

3- VÜCUDUNUZUN SİNYALLERİNİ DİNLEYİN Uzmanlar, kişinin kendisine "Bir şey ya da biri beni tüketiyor mu?", "Protein ağırlıklı bir öğüne mi ihtiyacım var?", "Daha fazla su içmeli miyim?" ya da "Kaslarım esnemek istiyor mu?" gibi sorular sormasının önemli olduğunu belirtiyor.

Moody, "Vücudunuzun ihtiyaçlarını anlamayı öğrenin. Bazen bedeniniz fiziksel beslenme, dinlenme, hareket ya da duygusal rahatlama istiyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar ayrıca beslenme, hareket ve uyku gibi temel ihtiyaçların düzenli şekilde karşılanmasının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

HER GÜN ŞÜKRETTİĞİNİZ ÜÇ ŞEYİ YAZIN 4- TOPRAKLANMA TEKNİKLERİNİ UYGULAYIN: Uzmanlara göre günlük tutmak gibi yöntemler her ne kadar "klişe" görünse de kişinin hem duygularını hem de kendi iç dünyasını daha iyi anlamasına yardımcı olabiliyor. Moody, "Her gün şükredilen üç şeyi yazmak ya da bir önceki gün yaşanan üç güzel olayı hatırlamak gibi basit alışkanlıklar kişinin ruh halini olumlu etkileyebilir" diye konuştu. Araştırmaların düzenli şükretme pratiklerinin daha yüksek yaşam memnuniyeti, daha güçlü psikolojik iyi oluş hali ve daha iyi fiziksel sağlıkla bağlantılı olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

LOŞ IŞIKTA SAKİNLEŞTİRİCİ MÜZİKLER DİNLEYİN 5- DUYULARINIZA HİTAP EDİN: Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın en keyifli yollarından biri de duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Düşük ışık, güzel kokulu mumlar, yeni pişmiş kurabiyeler ya da sakinleştirici müzikler bu yöntemler arasında yer alıyor. Moody, "Günlerini daha yavaş ve sakin geçirmek isteyen kişiler için bir fincan kahve eşliğinde yavaşlamak, rahatlatıcı bir mum yakmak, sevilen bir müzik listesi dinlemek ya da yakınlarla kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabilir" değerlendirmesinde bulundu.