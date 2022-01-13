Nadir görülen kanserli kitleden ameliyatla kurtulan hasta literatüre girecek

Yaklaşık 8 ay önce karın ağrısı şikayeti ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Tezcan'ın tetkiklerinde, sağ böbreğinde en büyüğü 17 santimetre çapında 4 tümör, sol böbreğinde ise çapı 1 ile 2 santimetre arasında değişen 4 tümör tespit edildi. Üroloji bölümünden Doç. Dr. İsmail Basmacı ve Doç. Dr. Göksel Bayar tarafından gerçekleştirilen, yaklaşık 2 saatlik cerrahi müdahale ile Tezcan'ın sağ böbreğindeki tümörler alındı.

"BÖBREĞİ KORUYARAK KANSERLİ KİTLELERİ ÇIKARDIK"

Doç. Dr. Basmacı, radyoloji incelemesi sonucu hastanın böbreğindeki kitlelerin kötü huylu olduğunu belirlediklerini belirterek, "Her iki böbrekte de tümör olunca kitlenin boyutuna bakmadan sağlam dokuyu elde etmemiz gerekiyor. Kanserli hücreyi çıkarmak istedik. Hastayı açık operasyona aldık. Sağ böbreğinde bulunan 17 santimetrelik kitleyi çıkararak böbreğin alt tarafını koruduk. Alt taraftaki diğer konserli dokuları da çıkararak hastanın şifa ile taburcu olmasına vesile olduk." dedi.

"DÜNYADA ŞU ANDA 30 HASTA VAR, BİZİM HASTAMIZ DA 31'İNCİ"

Hastanın diğer böbreğindeki kitlelerin de takip edildiğini belirten Basmacı, bu kitlelerin de 3 santimetre çapına geldiğinde alınacağını aktardı.

Basmacı, "Zor bir ameliyattı ama ekip olarak alnımızın akıyla çıktık. Hastamız 3 gün sonra taburcu edildi. Ekip olarak güzel bir operasyon gerçekleştirmenin ve hastanın sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadık. Bu hastayı önemli kılan özeliklerden biri patoloji sonucu, ailesel çok odaklı papiller böbrek hücreli kanser. Dünyada şu anda 30 hasta var. Bizim hastamız da 31'inci." ifadelerini kullandı. Basmacı, böbrek korunarak alınan 4 tümörün patoloji sonucuna göre hastanın tıp literatürüne girmesi için hakemli bilimsel dergilere başvuruda bulunulduğunu kaydetti.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Rehber öğretmen Riyad Tezcan da hastalığın belirtilerinin 8 ay önce ortaya çıktığını anlatarak, bu hastalığı aşacağına inandığını aktardı. Tezcan, "Büyük bir ameliyattı ama güvendim doktoruma. 'Memleketimde ameliyat olacağım.' dedim. Allah'a şükür, çok iyi geçti, inşallah daha iyi olacak. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah daha iyi olacağız. İsmail hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten Mardin için bir şans." diye konuştu.