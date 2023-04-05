Nöroloji Uzmanı açıkladı... Baş ağrısını geçiren yöntem!

Ramazan ayında en sık görülen şikâyetlerden birinin baş ağrısı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "Açlık süresinin uzun olması ve yine bu süre içerisinde sıvı alımının olmaması, uyku düzeninin değişmesi özellikle de migrenli kişilerde baş ağrılarını tetikleyebilir. Baş ağrısı başladığında karanlık ve sessiz bir odada uzanın. Açık havada yürüyüş yapmak, nefes ve gevşeme egzersizleri, baş bölgesine soğuk uygulamalar ağrıyı hafifletebilir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Baş ağrısının nedenlerini açıklayan Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "Oruç tutan kişilerde baş ağrısı birçok nedene bağlı olabilir. Uzun süreli açlık, uzun süre sıvı alımının olmaması, uyku düzeninde bozulmalar, stres, sinirlilik hali, sigara ve kafein yoksunluğu da baş ağrısına neden olabilir" diye konuştu.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRMEK İÇİN ÖNERİLER Gün içinde birçok faktörün baş ağrısını tetikleyebileceğini belirten Chabou, oruçluyken baş ağrısını geçirmek veya azaltmak için yapılması gereken bazı noktalara dikkat çekerek, şunları söyledi: