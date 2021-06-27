Nurgül Akdoğan, tüm cesaretini doğadan alıyor!

Kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi kazanmasının sırrını, yaşadığı hayatın "tamamen doğal" olmasına bağlıyor. Gerçeklikle kurduğunuz ilişkiyi farklı bir hayat üzerinden görmenize olanak tanıyan bu genç kadın sayesinde siz de kendi ilhamınızı bulabilirsiniz. İşte Nurgül'ün çok merak edilen yaşamı…

Köylü kızı olarak son günlerde sıklıkla gündemdesiniz. Sizce neden özellikle köy yaşamında bir genç kadın olmanız bu kadar dikkat çekti?

Köy hayatını yaşayan birçok kadın var aslında ama benim gibi yaptığı işleri insanlar ile sosyal medyada paylaşım yapılmadığı için fark edilmiyor. Fakat benim paylaşımlarım çok ilgi çektiği için böyle bir dünya olduğunu da onlara gösterebilmiş oldum.

Doğanın hemen her halini bize sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflarla bize gösteriyorsunuz. Doğayla birlikte yaşamak herkes için cesaret isteyen bir karar. Doğayla iç içe yaşamak isteyenler için verebileceğiniz tavsiyeler var mı?

En basit cevabı; doğayla yaşamak olabilir. Doğa ile iç içe yaşamak, güzel bir şey aslında. Örneğin; asla aç kalamazsınız. Mutlaka karnınızı doyuracak bir şeyler bulabilirsiniz. Bu nedenle herkes bu yaşam biçimine cesaret edebilir.

Genç bir kadın olarak aynı zamanda köy yaşamını bir girişim alanı olarak değerlendirdiğinizi öğrendik. Doğada yaşam sürecini ekonomik bir kazanç haline dönüştürmeyi nasıl başardınız?

Öncelikle bunun için belirli fırsatları değerlendirdim diyebilirim. Devletin verdiği destekler ile kendime hayvanlar aldım ve genç girişimci olarak üretim yapmaya başladım. Üstelik doğal yaşamın da ilgi çekeceğini düşünerek yaşadığım hayatı sosyal medya üzerinden de paylaştım ve gerçekten insanların ilgisini çekti.Bu sayede kendime ek gelir de etmiş oldum.

Çektiğiniz videolar ile büyük bir takipçi kitlesi edindiğinizi görüyoruz. Takipçilerden aldığınız tepkiler size nasıl hissettiriyor ve genelde nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bana yapılan yorumların çoğunu okumaya çalışıyorum. Hemen herkesle etkileşim içine girmeye çalışıyorum. Bu sayede %99 güzel ve olumlu yorumlar alıyorum sosyal medyaya yansıttığım hayat, kurgu içerik olmadığı ve doğallık ve samimiyet insanları çok etkilediği için yapılan yorumlar da güzel oluyor. Geri dönüşler de güzel olunca beni daha çok motive ediyor. Bu sayede paylaştıkça çoğalıyoruz.

Bu süreçte en büyük destekçileriniz kimlerdi?

Bu süreçte ailem çok destek oldu. Kardeşlerim, babam, annem, ninem ve dedem… Hepsi ayrı bir hevesle destek oldular tabi. Ama bunun yanı sıra takipçilerim de en büyük destekçilerim haline geldiler.

Kariyerinizle ilgili nasıl planlarınız var? Yine doğayla ilişkili bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz yoksa farklı hedefleriniz de var mı?

Kariyer planı olarak aklımda daha planlı ve düzenli projeler bulunuyor. Örneğin; daha büyük işletme olmayı hayal ediyorum. Özellikle kendi markam olması en çok istediğim şeylerden biri. Ayrıca ileride büyük çiftliklerde üretim yaparak çiftçilerin iç sesi ve tanınan yüzü olmak istiyorum.

Yaşamlarına farklı bir yön vermek isteyen, planlar yapan ve ideallerinin peşinden koşan tüm kadınlar için vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

"Benim bütçem yok, ben yapamam" diye düşünmesinler. Fırsatları değerlendirdiklerinde çok güzel destekler var. Onlardan faydalanarak iş hayatına atılıp kendi ayaklarının üstünde durma şansını elde edebilirler. Kadının eli değdiği yerde çiçekler açar.