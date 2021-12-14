Obez olmayan hastalarda da insülün direnci görülebilir

Başhekim Yardımcısı ve Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, insülin direnci hakkında açıklamalarda bulundu. İnsülin direnci hakkında bilgiler veren Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Gönel, "Modern araştırmalar, insülin direncinin, vücudun insülin enjeksiyonları veya insülin pompaları yoluyla ne kadar insülin ürettiğini veya aldığını azaltan tedavi yöntemleriyle mücadele edilebileceğini göstermiştir. Düşük karbonhidratlı ve ketojenik İnsülin, vücut hücrelerinin yakıt olarak kullanılmak veya vücut yağı olarak depolanmak üzere glikoz almasına izin vermektir. Aynı zamanda kanda glikoz birikme ihtimali daha yüksek olduğu ve bu da çok yüksek kan şekeri seviyelerine yol açabileceği anlamına gelir. Vücut insüline dirençli hale geldiğinde daha fazla insülin üreterek baş etmeye çalışır. İnsülin direnci olan kişiler genellikle sağlıklı insanlardan çok daha fazla insülin üretirler. Çok fazla insülin üretmek hiperinsülinemi olarak bilinir. HOMA-IR testi ile insülin direnci sayısal olarak ölçülebilmektedir. Açlık kan şekeri ve açlık insülin düzeylerinizi ölçerek HOMA-IR değerinizi hesaplayabiliriz. Bu değerin 2,7'nin üzerinde olması insülin direncini gösterir" dedi.

FAZLA KİLOLU VEYA OBEZ İSENİZ...

Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Ataman Gönel, insülin direncinin kişinin fiziksel olarak, karın çevresindeki yağ kitle artışı, yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol seviyeleri ile de kendini belli ettiğini ifade ederek, "İnsülin direnci prediyabete veya tip 2 diyabete dönüşürse, semptomlar arasında artan kan şekeri seviyeleri ve tip 2 diyabetin klasik semptomlarından daha fazlası yer alacaktır. İnsülin direncinin kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamakla birlikte, hangi faktörlerin insülin direnci gelişimine yol açabileceği iyi bilinmektedir. Fazla kilolu veya obez iseniz, yüksek kalorili, yüksek karbonhidratlı veya yüksek şekerli bir diyete sahip olmak, hareketsiz yaşam tarzı, uzun bir süre boyunca yüksek dozda steroid almak, kronik strese sahip olmak, cushing hastalığı veya polikistik over hastalığına sahip olmak sizi insülin direncine hızla yaklaştıran unsurlardır. İnsülin direncine neden olan vücutta neler olup bittiğine ilişkin olarak, araştırmalarda, şu kişilerde insülin direncinin oluştuğu kişilerin kan değerlerinde yüksek insülin seviyeleri, karaciğer ve pankreasta depolanan aşırı yağlanma, yüksek düzeyde enflamasyon (iltihaplanma) görülebilmektedir. İnsülin direncinin etkilerini azaltmak kesinlikle mümkündür ve bunu yapmanın birkaç etkili yolu vardır." diye konuştu.