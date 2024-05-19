Obezite kalbi etkiliyor! Hastalık riskini artırıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Atabey, 18 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Obezitenin tanımını yapan Doç. Dr. Atabey, "Obezite, vücutta aşırı miktarda yağ dokusu birikimiyle karakterize edilen bir sağlık durumudur. Genellikle beden kitle indeksi (BMI) adı verilen bir ölçümle değerlendirilir. BMI, bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığını, boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüzde elde edilir. Eğer bir kişinin BMI değeri 30'un üzerindeyse, o kişi obez olarak kabul edilir" diye konuştu.

GENETİK FAKTÖRLER NEDEN OLABİLİR

Obezitenin nedenlerini dile getiren Doç. Dr. Atabey, "Obezite, genellikle enerji alımı ile enerji harcaması arasındaki dengenin bozulması sonucunda ortaya çıkar. Yani, kişi fazla kalori alır ve bu kalorileri harcamazsa, vücutta bu kaloriler yağ olarak depolanır ve obezite gelişebilir. Bunun yanı sıra, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, psikolojik faktörler ve çevresel etmenler de obeziteyi etkileyebilir" açıklamasında bulundu.

FAST FOOD TÜKETİMİ OBEZİTEYİ TETİKLEYEBİLİR

Obeziteyi tetikleyen durumlara değinen Doç. Dr. Atabey, "Obeziteyi tetikleyen durumlar arasında fast food ve işlenmiş gıda tüketimi, fiziksel aktivitenin azalması, genetik yatkınlık, stres, uyku düzensizlikleri, çevresel etkenler ve sosyoekonomik durum gibi faktörler bulunmaktadır. Obezitenin belirtileri arasında ise kilo alımı, nefes darlığı, eklem ağrıları, uyku bozuklukları, yorgunluk, cilt problemleri ve düşük özsaygı bulunabilir dedi.

OBEZ BİREYLER SAĞLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERMELİ

Obez bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Atabey, "Obez bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri önemlidir. Öncelikle dengeli bir diyetle beslenmeli, porsiyon kontrolüne dikkat etmeli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalılar. Yeterli miktarda meyve, sebze, tam tahıllı ürünler ve protein kaynakları tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca, düzenli fiziksel aktivite de önemlidir" diye konuştu.

DEĞİŞEN YAŞAM TARZI OBEZİTEYİ ARTIRDI

Son yıllarda obezite görülme oranının küresel ölçekte arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Atabey, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 1975 yılından bu yana obezite görülme sıklığı üç kat artmıştır. Obezitedeki artışın ana nedenleri arasında değişen yaşam tarzları, artan işlenmiş gıda tüketimi, azalan fiziksel aktivite düzeyleri, genetik yatkınlık ve çevresel faktörler yer almaktadır" dedi.

YÜKSEK TANSİYONA YOL AÇABİLİR

Obezitenin farklı hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Atabey, şu bilgileri paylaştı:

"Obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, uyku apnesi, eklem rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, safra taşları, depresyon ve bazı kanser türleri gibi birçok sağlık sorununa yol açabilir. Türkiye'de obezitenin artmasının nedenleri arasında Batılılaşma süreciyle değişen beslenme alışkanlıkları, azalan fiziksel aktivite düzeyleri, artan stres seviyeleri ve çevresel faktörler önemli rol oynamaktadır."

DENGELİ BİR DİYET UYGULANMALI

Tedavi yollarından bahseden Doç. Dr. Atabey, "Obezitenin tedavisi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Bu, dengeli bir diyet, düzenli egzersiz, davranış değişikliği terapisi, ilaç tedavisi ve bariyatrik cerrahi gibi seçenekleri içerebilir. Ayrıca, son yıllarda endoskopik mide balonu yönteminin de obezite tedavisinde kullanımı artmıştır. Diyet ve egzersizle kontrol edilemeyen obezite durumlarında, bariyatrik cerrahi ya da mide balonu gibi müdahaleler düşünülebilir. Bu prosedürler, mide hacmini azaltarak veya bağırsak emilimini değiştirerek kilo kaybını teşvik eder" dedi.

OBEZİTE CARRAHİSİNE KİMLER UYGUN?

Doç. Dr. Atabey, obezite cerrahisinin hangi bireylere yapılabileceğini şu şekilde sıraladı:

· Vücut kitle indeksi (VKİ): VKİ 40 veya daha yüksek olan veya VKİ'si 35 veya daha yüksek olan ancak obezite ile ilişkili sağlık sorunları olan bireyler.

· Obezite ile ilişkili sağlık sorunları: Tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, kardiyovasküler hastalıklar gibi obezite ile ilişkili sağlık sorunları olanlar.

· Başarısız diğer tedaviler: Diyet, egzersiz ve diğer kilo kaybı yöntemlerinin başarısız olduğu hastalar.

· Psikolojik ve duygusal hazırlık: Cerrahi sonrası yaşam tarzı değişikliklerine ve uzun vadeli takibe uyum sağlama yeteneği olan bireyler.

· Yaş ve genel sağlık durumu: Yaşlı veya çok ciddi sağlık sorunları olan bireyler için cerrahi riskler ve avantajlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

Doç. Dr. Atabey, "Bu kriterler bireylerin obezite cerrahisi için uygunluğunu belirlemede rehberlik sağlar. Ancak her hasta Atabeydir ve bireysel bir değerlendirme gerektirir. Bu yüzden her hasta için uygun tedavi planını oluşturmak için detaylı bir ön değerlendirme ve danışma gereklidir" ifadelerini kullandı.