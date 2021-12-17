Obezite neden tehlikeli bir hastalık?

Eğer aşırı kilolarınız varsa ve diyet ile egzersiz yapmanıza rağmen bir türlü veremiyorsanız, bu yüzden hayatınıza sağlıklı bir şekilde devam edemiyorsanız obezite cerrahisinden destek almanız gerekebilir. Normal kilonuzun 45 kilo üzerindeyseniz ve beraberinde aşırı kiloya bağlı çok sayıda tıbbi rahatsızlık yaşıyorsanız siz de obezite risk grubuna dahilsiniz demektir.

MORBİD OBEZİTE TEHLİKELİ BİR RAHATSIZLIKTIR

Morbid obezite kişilerin en basit hareketlerini bile kısıtlayan ve kişide çeşitli tıbbi rahatsızlıklara yol açan ciddi riskleri olan bir rahatsızlıktır. Aşırı kilo, kişilerde özellikle şeker hastalığına, yüksek tansiyona, uyku apnesine, reflü hastalığına, kireçlenmelere ve çeşitli kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, her aşırı kilo morbid obezite olarak nitelendirilmez. Morbid obezite teşhisi hem vücut kitle indeksi hesaplaması ile çeşitli tıbbi testler yapılarak tespit edilir. Yapılan bu testlerin sonucunda kişinin kilosu olması gereken kilosunun 40-45 kilo daha üzerinde ise obezite teşhisi konulabilir. Ardından obezitenin kişide neden olduğu diğer tıbbi rahatsızlıkları tespit etmek için kontrollere başlanır. Kısacası eğer kişinin vücut ağrılığı 100 kilonun üzerinde ise obezite kontrolleri için bir uzmana başvurulmasında fayda var.

ÖNCE DİYET VE EGZERSİZLE KİLO VERİLMELİDİR

Aşırı kilolardan kurtulmak için öncellikle alanında uzman bir diyetisyen ve egzersiz uzmanlarından destek alınmalıdır. Uzmanlarında alınan desteğe rağmen kilo vermede başarılı olunamamışsa ya da çok az oranlarda verilip ilk fırsatta geri alınıyorsa cerrahi tekniklere başvurulmalıdır.

CERRAHİ TEKNİKLERLE OBEZİTE TEDAVİSİ

Bariatrik cerrahi, morbid obezite cerrahisinde genellikle mide hacminin küçültülmesi ya da emilimin azaltılması yoluna gidilir. Obezite cerrahisinde kullanılan teknikler laparoskopik ya da robotik cerrahi tekniklerden faydalanılır. Küçük bir kesinin içerisinden sokulan mikro kamera aracılığı ile görüntü büyük bir ekrana yansıtılır. Operasyon sırasında herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Bu sayede midenin hacmi küçültülür, açlık hissini azaltmak için hormonları harekete geçiren ghrelin kısmı da alınır, midenin emilimi azaltılır. Cerrahi tekniklerle mide hacminin yüzde 85'i cerrahi operasyonla bölünerek alınır. Bu operasyon sırasında mide sinirleri ve mide kapakçığına dokunulmaz, yani mide normal fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam eder.

DİYABET, TANSİYON, KOLESTEROL VE UYKU APNESİ...

Laparoskopik cerrahi teknik yani kapalı teknikle gerçekleştirilen ameliyat sonrasında iyileşme süreci kısalır. Ameliyatın ardından hasta normal yaşantısına daha çabuk döner. Tüp mide ameliyatı öncesinde hastanın ayrıntılı sağlık kontrolleri yapılır. Endoskopi, ultrasonografi, kan tahlilleri ve metabolik değerlendirme testleri yapılır. Ardından hasta ameliyata alınarak robotik görüntüleme teknikleriyle ameliyat edilir. Operasyondan sonra kilo verme yaklaşık 2 yıl boyunca düzenli olarak devam eder. Hastanın yüzde 50 ile yüzde 80 oranında kilo vermesi sağlanabilir. Morbid obezite tedavisinde aşırı kilo alıp da veremeyen hastalarda uzun süreli kilo vermede bariatrik cerrahi en etkili yöntemdir. Obezite tedavisiyle birlikte hastanın diyabet, tansiyon, kolesterol ve uyku apnesi gibi hastalıklarda da aynı oranda bir iyileşme sağlanmaktadır.