Obezitenin ruh sağlığına olumsuz etkilerine dikkat edilmeli!

Hareketsiz yaşam şekli, fiziksel aktivite azlığı ve çalışma koşulları ile özellikle günümüzde kilo problemi çoğu insan için önemli bir sorun haline gelmektedir. Başarısız sonuçlanan diyetler, diyetisyen başvuruları ve çeşitli yöntemlere rağmen istenen sonucun elde edilememesi bariatrik (obezite) cerrahisini akla getirmektedir.

CERRAHİ YÖNTEMLERLE BAŞARI ORANLARININ YÜKSEKLİĞİ...

Cerrahi yöntemlerle başarı oranlarının yüksekliği göz önüne alındığında ise hangi hastalar ne zaman cerrahiye başvurmalı sorusu önem arzeder. Öncelikle cerrahi müdahalenin multidisipliner yaklaşımla değerlendirilmesinin önemi büyüktür. Ameliyat sonrası komplikasyonlar da göz önüne alındığında, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü cerrahi hasta seçiminin için de bir ruh hekimine ulaşımının da olduğu multidisipliner bir ekip tarafından yapılmasını önermiştir.

Obezite ve psikiyatrik bozukluklar arasında neden sonuç ilişkisini irdeleyen birçok çalışma yapılmıştır . Yaşam boyu duygu durum veya anksiyete bozuklukları varlığının, hastaların cerrahi sonrasında daha az miktarda kilo vermeleri ile ilişkisini ortaya koymuştur. Benzer yönde depresyon gibi hastalıkların iştah artışı ve kilo sorunu yaratabildiğini bilmekteyiz. Psikiyatrik değerlendirme ile özellikle altta yatan ruhsal bir hastalık olup olmadığı bunun kilo ile ilişkisi irdelenmelidir. Yeme bozuklukları bu hasta grubunda ayırt edilmeli, gerekirse tedavi sonrası tekrar değerlendirme yapılmalıdır.

Ameliyat sonrası özellikle ilk bir yıl kilo kaybının en hızlı olduğu dönemdir, ilk bir yıl balayı dönemi olarak tanımlanır. Birinci yıldan sonra kilo kaybının yavaşladığı, hatta ikinci yıldan sonra %20 oranında yeniden kilo almanın olduğu bildirilmiştir.