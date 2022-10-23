Olmaz denilen oldu! Hastalıklarla mücadele eden çiftin mutlu sonu...

Defalarca kalbi durdu ve yeniden hayata döndürüldü... Sevdiği kadın ise kansere meydan okuyordu. İkisi de hastalıklarına çalım atarak, yeni bir hayata 'merhaba' dedi. İsa Özcan kalp operasyonuna girerken, 2 yıl önce evlenme teklif ettiği Neslihan Özcan ile evlendi. Mutlulukları Barlas adını verdikleri bebekleri ile daha da taçlandı. İsa Özcan, "Hayatımın sonu geldi zannettim. Aslında bu hem bir evlenme teklifi hem de bir vedaydı. Operasyondan çıktım. Neslihan kanseri yendi. Biz evlendik. Barlas'ımız da yeni dünyamıza geldi. Şimdi yepyeni bir hayatımız var" dedi. Bebeklerinin doğumunda çektirdikleri fotoğraf karesi ise en güzel hayat öpücüğünü yansıttı. Barlas bebek ilk ziyaretini ise babasının kalbini iyileştiren ve düğünlerinde de onları yalnız bırakmayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan'a yaptı.

Bilgi Teknolojileri Proje Yöneticisi olan İsa Özcan'ın (31) kalp kası rahatsızlığı vardı ve ona bağlı olarak ciddi ritim bozukluğu yaşıyordu. Defalarca duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Kız arkadaşı Lojistik Satış Bölge Müdürü Neslihan Diyar'a (28) da lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Çift kendini bir anda büyük bir savaşın içinde buldu. Neslihan, lenf kanserini yenmeyi başardı. İsa Özcan'ın ise kalp ameliyatına girmesi gerekiyordu. Tedavisini olduğu Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde tam da ameliyata giderken 2 yıl önce sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fetih Kılıçaslan da bu mutluğu ana şahitlik etti. O dakikaları, "Sevdiğim bir kadın var. Ama benim kalbim dayanmıyor. Kalp operasyonuna girerken ona evlenme teklif ettim. Yeni bir hayata mı gidiyorum yoksa bu bir veda mıydı bilmiyordum. Operasyon başarılı geçti ve yeni hayatımıza merhaba dedik" diye anlatıyor.