"Ölümcül sıcaklar" geliyor!



"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURABİLECEK KADAR ETKİLEYEBİLİR"

Profesör Dr. Özkaya şunları söyledi:

"Ağustos ayının ilk haftasında çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Ağustos ayının ilk haftasından ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı, kalp ve akciğer hastalarını ölümcül sonuçlar doğurabilecek kadar etkileyebileceğini biliyoruz. Bu sıcak hava dalgasından sonra özellikle 2000'li yıllardan sonra Avrupa'da çok sayıda insanın kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Vatandaşlara sesleniyoruz. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çok sıcak saatlerde dışarıya çıkmamalısınız. Mümkün olduğunca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililerin uyarılarına kulak vermenizi istiyoruz. Sıcak havalar sadece hasta ve yaşlı kişileri değil normal insanları da etkileyecek. Aşırı stres, anksiyete, saldırganlık gibi içgüdüsel dürtülere de yol açabilir."