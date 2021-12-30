Omicron’dan beklenmeyen bir belirti daha! El ve ayaklarda ortaya çıkıyor

2019’dan bu yana Covid yaşamımızda her almaya başladığı andan itibaren, birbirinden farklı semptomları göz önünde bulundurmak durumunda kaldık. Fakat virüsün geçirdiği farklı mutasyonlar, belirtilerde de değişkenlikler ortaya koyuyor. İşte Omicron varyantının hayatımıza getirdiği beklenmeyen o semptom…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:38

DailyStar'ın haberine göre, bilim insanları dikkat edilmesi gereken yeni bir semptom konusunda Omicron varyantı ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu yeni tür, daha hızlı yayılması, bel ağrılarına sebep olması gibi farklılıklarının yanı sıra aynı zamanda deri döküntülerine de neden olabiliyor.

"İKİ FARKLI DÖKÜNTÜ BİLDİRİLİYOR" İngiltere'de bulunan ZOE adlı Covid semptom uygulamasına göre, Omicron varyantıyla Covid-19'a yakalanan kişiler, sıklıkla deri döküntüsü şikayetleri bildiriyor. Fakat buradaki kilit detay, döküntü ve kızarıklık semptomları tek bir tür değil, iki farklı çeşit olarak ortaya çıkmasıdır. İlk olarak ve en yaygın görülen kızarıklık belirtisi, kabarık şişliklerin ortaya çıkması ve deri üzerinde bu kabartıların kaşıntılı bir döküntü haline dönüşmesidir. Bu kabarıklık ve döküntülerin, ilk olarak avuç ve ayak tabanlarında ortaya çıktığı düşünülüyor.