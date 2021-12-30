Omicron’dan beklenmeyen bir belirti daha! El ve ayaklarda ortaya çıkıyor

DailyStar'ın haberine göre, bilim insanları dikkat edilmesi gereken yeni bir semptom konusunda Omicron varyantı ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Bu yeni tür, daha hızlı yayılması, bel ağrılarına sebep olması gibi farklılıklarının yanı sıra aynı zamanda deri döküntülerine de neden olabiliyor.
"İKİ FARKLI DÖKÜNTÜ BİLDİRİLİYOR"
İngiltere'de bulunan ZOE adlı Covid semptom uygulamasına göre, Omicron varyantıyla Covid-19'a yakalanan kişiler, sıklıkla deri döküntüsü şikayetleri bildiriyor. Fakat buradaki kilit detay, döküntü ve kızarıklık semptomları tek bir tür değil, iki farklı çeşit olarak ortaya çıkmasıdır.
İlk olarak ve en yaygın görülen kızarıklık belirtisi, kabarık şişliklerin ortaya çıkması ve deri üzerinde bu kabartıların kaşıntılı bir döküntü haline dönüşmesidir. Bu kabarıklık ve döküntülerin, ilk olarak avuç ve ayak tabanlarında ortaya çıktığı düşünülüyor.
"EL VE AYAKLARA, DİZ VE DİRSEKLERE DİKKAT!"
Görülen ikinci tipteki döküntüler ise, vücudun her yerinde ortaya çıkabilse de dirsek, diz, el ve ayakların arkasında iğne benzeri batma ve yanma hissiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu iki tip döküntüyü birbirinden ayırmak oldukça önemli. Her ikisi de Omicron varyantının bir belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor.
Varyantın ortaya çıktığı ilk günden bu yana semptomlardaki artış da yükselmeye devam ediyor. İngiltere'de sıklıkla dile getirilen ve raporlanan bu belirtiler konusunda ZOE çalışmasının başındaki bilim insanı Profesör Tim Spector, semptomlarla ilgili dikkatli olunması gerektiği ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
Bu yayılmayı yavaşlatmak için soğuk algınlığı belirtilerine sahipseniz hemen test olmanın, ayrıca aşı olmayan kişilerin de aşılarını tamamlamaları konusunun altını çiziyor.