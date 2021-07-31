Osmanlı zamanında kullanılıyordu! İşte virüs kalkanı karabaş otu...

Karabaş otunun virüs ve bakterilere karşı öldürücü etkisi olduğuna dikkat çeken Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Karabaş otu, bu özelliği sayesinde, özellikle Osmanlı Devleti zamanında da kolera salgınında sıkça kullanılmıştır” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 31.07.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 11:07 ABONE OL PAYLAŞ

Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, insan sağlığına birçok faydası bulunan karabaş otunun kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabaş otunun lavanta bitkisi ile aynı aileden olduğunu belirten Koran, "Karabaş otu, yabancı lavanta ve keşiş otu olarak da bilinir. Özellikle Akdeniz ülkelerinde yetişen, vitamin ve mineraller yönünden son derece zengin olan karabaş otu kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum gibi mineralleri de bünyesinde barındırır" dedi.





"SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR" Karabaş otunun içerdiği linalol ve linalil astat sayesinde yumuşak bir kokuya sahip olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Serhan Koran, "Karabaş otunun çay buharının ya da yağının koklanması depresyon, anksiyete ve sinirlilik durumlarında sakinleştirici olarak çok etkili olup, epilepsi dediğimiz sara hastalarında da tedaviye destek olarak kullanılıyor. Karabaş otu çayı hazırlanışı; normal çay gibi suyu kaynattıktan sonra 1 bardak su içine 1 tutam karabaş otu eklenir. Kapağını kapatıp 5 dakika dinlendikten sonra içime hazır hale gelir. Buharını ise hem ağızdan hem burundan soluyabiliriz" şeklinde konuştu.