Pandemi sonrası normalleşmenin ilk ramazan ayında kalp hastalarına uyarı

Ramazan ayında tutulan oruç, beden ve ruh sağlığını olumlu etkilerken yapılacak küçük hatalar kalbin zarar görmesine ve büyük sonuçlar doğurmasına neden olabilir. İftar sofralarının kurulmasıyla beraber, pandemi sonrası normalleşmenin de etkisiyle ev içi ziyaretlerin daha da artacağı ve yemek masasında mesafelerin çok da korunamayacağı bugünlerde, uzmanlar kronik kalp hastalığı olanlar ile Kovid geçmişi bulunan kalp hastalarının çok daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Cengiz Köksal, 2 yıldır ilk kez normalleşmenin hakim olduğu bir Ramazan ayı yaşanacağına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

"İLAÇ DOZLARI AKSATILMAMALI DAHA FAZLA SU TÜKETİLMELİ"

Prof. Dr. Köksal, "Hiçbir Ramazan ayı bu yılkine benzemeyecek. Çünkü pandemi boyunca çok fazla Kovid geçiren hastamız var. Bunlar arasında aynı zamanda kronik kalp hastası olanlar veya Kovid nedeniyle kalp damar sistemi etkilenenler var. Haklı olarak dini vecibelerini yerine getirmek için oruç tutmak isteyecekler. Ama normalleri bu Ramazan için biraz daha unutmamız gerekiyor. Kovid geçiren bir hasta, akciğeri veya farkında olmadan kalbi darbe yemiş bir kalp hastası, ilk önce ilaçlarını kesinlikle aksatmadan orucunu tutmalı. Bizim için ilaç dozları çok önemli. Günde iki kez ise 12 saatlik iftar ve sahur arasında ilaçlar dozlarını almalılar. Vücudun kesinlikle susuz kalmaması gerekiyor. Özellikle kalp hastaları ve Kovid geçmişi olan hastalar için su tüketimi her zamankinden daha önemli çünkü pıhtılaşma riski yüksek hasta grubu bunlar" dedi.