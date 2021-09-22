Pandemi sonrası vertigo görülme sıklığı arttı!

Pandemi dönemine baş dönmesi olarak bilinen vertigo şikayetinin görülme sıklığı oldukça arttı. Ülkemizde en az 25 milyon kişinin bir kere dahi olsa vertigo atağı yaşandığı bilinmektedir. Pandemi döneminin getirdiği aşırı stres ve anksiyete ile beraber çalışma saatlerinin uzaması da çok önemli etken olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda COVID-19 enfeksiyonunun kendisi de vertigoya sebep olabileceği bildirilmektedir. Yani vertigo, COVID-19 enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir.

VERTİGO, BAŞKA HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR

Vertigo şikayetine genellikle mide bulantısı ve kusma belirtileri eklenebilir. Bazen çınlama ve işitme kaybı beraberinde görülebilir. Bunların dışında vertigo sinir hastalıkları belirtisi de olabilir ve konuşma güçlüğü, bilinç kaybı ve baş ağrısı eşlik edebilir. Bu ve benzeri belirtilerin yaşandığı durumlarda vakit kaybetmeden alanında uzman bir hekime başvurulması gerekmektedir.

VERTİGO TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR

Vertigo hastalığının tedavisi mümkündür ancak tedavi süreci diğer hastalıkla kıyasla daha uzun ve emek isteyen bir süreçtir. Bu sebeple tedaviye başlarken alanında uzman bir hekimin tercih edilmesi ve tedavi sürecinin yarıda bırakılmaması oldukça önemlidir. Vertigo hastalığının tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Günümüzde sıklıkla tercih edilen yöntemler ise; tetikleyici faktörlerin engellenmesi, bazı durumlarda menevra tedavileri, ilaç tedavisi, egzersiz ve çok çok nadiren cerrahi yöntemlerdir.

Vertigo ile gelen hastalarda amaç ana nedeni tespit edip tedavi etmektir. Bununla birlikte vertigo tanısı alan kişilerin günlük yaşamlarında bazı değişiklikler yapması istenebilir bunlar; kafein, sigara, alkol ve tuz tüketiminin azaltılması ve kişinin hayatından stres faktörlerini çıkartmasıdır.

GÜNÜMÜZDE VERTİGO ÇOCUKLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR!

Yaşam şartların değişmesiyle beraber vertigo hastalığı 1,5 – 2 yaş aralığında olan çocuklarda da görülmeye başlandı. Çoğunlukla ani ve kısa süren baş dönmeleri görülür. Bazen baş ağrıları eşlik edebilir. Bu çocuklarda araç tutmaları sık görülür. Ailede migren hikayesi olabilir. Bunların dışında yürüyüş bozukluğu olan, ayakları dolaşan ya da uzandığı eşyayı tutamayan çocukların bir süre ebeveynleri tarafından izlenmesi, belirtilerin devam etmesi halinde ise mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekiyor.

Çocuklar haricince vertigo hastalığı ileri yaşta olan kişilerde de görülmektedir. İleri yaşta vertigo tanısı alan kişilerin sakin bir yaşam şekli yerine hareketli bir yaşamı tercih ederek hastalığın belirtileri azaltılabilir.

Evinde tek başına kalan ileri yaşta kişiler evlerinde hangi önlemleri almalılar?