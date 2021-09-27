Pandemide eklem ağrıları artış gösterdi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, pandemi döneminde oluşan kronik omuz problemleri ile ilgili bilgiler verdi.

"SOSYAL İZOLASYON KISITLAMALARI KRONİK AĞRI ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞA SEBEP OLMAKTADIR"

Günlük yaşam aktivitelerini devam ettirilebilmesi için omuz ekleminin çok önemli olduğuna dikkat çeken Harun Kütahya, "Omuz ekleminin yüksek hareket kabiliyeti aynı şekilde daha fazla hastalıkla karşılaşmasına neden olmaktadır. Ağrı şikayeti zamanla omuz hareketlerinin azalmasına sebep olup ciddi kısıtlamalara neden olabilmektedir. " ifadelerini kullandı.

"EĞER OMUZ AĞRISI PROBLEMİ YAŞIYORSANIZ AĞRIYI AZALTMAK İÇİN BAZI KÜÇÜK ÖNLEMLER ALABİLİRSİNİZ"

Omuz ağrıları ile nasıl baş edilebileceğine değinen Dr. Kütahya, "Ağrı tedavisi hizmetlerine erişim, temel bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır. Eğer omuz ağrısı problemi yaşıyorsanız ağrıyı azaltmak için bazı küçük önlemler alabilirsiniz. Elinizi ve kolunuzu baş üstü hareketlerde ağrınızı artırmayacak şekilde haftada 5-6 gün ve günde en az 30'ar dakika süreyle tekrarlayan hafif-orta ağırlıkta egzersizler yapılmalıdır. Egzersizlere ağrıyı artırması durumunda ara verilmelidir. Şikayetlerinizde gerilemeye göre egzersizlerde artış yapılabilir. Elinizi ensenize ve sırtınıza koymaya çalışın. Oklava ve benzeri bir sopa ya da çıta ile kolunuzu pasif olarak baş üstüne önden ve yandan kaldırmaya çalışın. Öte yandan ağrılı olan omuzun üstüne yatarak uyumayın. Oturur vaziyetteyken kollarınızı dik şekilde tutun. Her daim ağrıyan kolunuzu bir desteğin üzerine koyun. Bu süreçte asla ağır yükler taşımayın. Doktorunuzun size önerdiği ilaçları düzenli kullanmaya çalışın. Pandemi döneminde tele rehabilitasyon ve uzaktan görüntülü muayene yöntemlerini kullanarak doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Bu tür egzersizlere ve uzaktan tavsiyelere rağmen şikayetleriniz devam ediyorsa doktorunuza başvurun" diye konuştu.