Pankreas kanserinin ilk belirtisine dikkat!

Pankreası oluşturan hücrelerin normal sınırlar içerisindeki işlevlerini yitirerek kontrolsüz bir şekilde bölünüp bir tümör halini almasına pankreas kanseri adı verilir. Pankreasta kanserli ve kanserli olmayan tümörler dahil olmak üzere çeşitli büyüme türleri meydana gelebilir. Pankreasta oluşan en yaygın kanser türü, pankreastan sindirim enzimlerini taşıyan kanalları döşeyen hücrelerde başlar. Pankreas kanseri, en iyi tedavi edilebilir olduğu erken evrelerinde nadiren tespit edilir. Bunun nedeni, genellikle diğer organlara yayılana kadar semptomlara neden olmamasıdır. Pankreas kanseri tedavi seçenekleri, kanserin yaygınlığına göre seçilir. Seçenekler cerrahi, kemoterapi, radyasyon tedavisi veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir.

BELİRTİLERİ

Pankreas kanserinin belirti ve semptomları genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz. Bunlar şunları içerebilir: