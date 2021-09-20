Parlayan bir mutfak! İşte ocak gözlerini temizlemenin doğal ve pratik yolu

Deterjanlar, çamaşır suları ve hatta adını bile bilmediğiniz kimyasallar… Bunların hiçbirinin ocağınızı yeterince temizlemediğini düşünüyorsanız bu sorunu çözmek için birkaç adımı atlıyor olabilirsiniz. İşte türlerine göre doğru ocak temizleme yöntemleri…

Genellikle taşan yemeklerin ardından bu kirin kuruması sonucunda oluşan tabakalaşmış katman, çıkarması en zor ocak kirlerinden biri. Fakat bunun da bir çözüm yöntemi bulunuyor. Öncelikle bir ocak teli, sorunu çözmenizdeki ilk adım olabilir. Ocak temizleyiciyi bu kirin üstüne sıktıktan sonra yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin ve ardından bu tel ile temizlemeye başlayın. Bu süre içinde kir yumuşacağı için tel ile çok fazla baskı uygulamadan ve ocağınızı çizmeden kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Son aşamada ise çok ıslak olmayan bir bezle kalan deterjan ve kir kalıntısını silin. Ardından kuru bir bezle üzerinden geçin. Böylece tertemiz bir ocağa kavuşabilirsiniz.

Rengi değişmiş ocak gözleri

Sürekli ısıya maruz kalan ocak gözleri, aynı zamanda yemek kalıntıları ile de bir araya geldiğinde bir süre sonra renkleri değişkenlik gösterir. Özellikle kararma sorunu ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat birçok kimyasalla uğraşmadan bu ocak gözlerini tertemiz yapabilirsiniz.

3 yemek kaşığı limon tuzu

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı arap sabunu

Derin bir kap içerisinde suyla karıştıracağınız bu karışım yeterince çözündüğünde ocak gözlerini yerlerinden çıkarıp bu kabın içerisine koyun. Birkaç saat bu karışımda bekleyen ocak gözleri, kirlerin yumuşaması sayesinde kısa sürede temizlenecektir.