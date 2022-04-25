Patates ve soğanı sakın birlikte koymayın! Nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız

Soğan, Anadolu mutfağının her köşesinde kullanılırken aynı zamanda doğal antibiyotik görevini de üstleniyor. Bağışıklığı güçlendiren yapısı ise her yaştan bireye daha sağlıklı bir beden sunuyor.
Soğan, çeşitli kanser türlerinde riskin azalmasını sağlarken cilt ve saç sağlığını koruma gibi konularda da önemli yararlar sunar.
A, C ve B vitamini kaynakları yönünden de oldukça zengin olan bu sebzeyi düzenli tüketmek, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir.
A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler. B vitaminleri ise suda eriyen vitaminler arasında bulunur.
B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek olmaktadır.
SOĞAN VE PATATESİ AYNI YERE KOYMAYIN
En sık yapılan hatalardan biri patates ile soğanı aynı ortamda saklamaktır. Patatesin yaydığı nem, soğanın çürümesine ve filizlenmesine neden olur. Bu nedenle soğanları muhafaza ederken serin ve kuru ortamda saklamanızı gerektirir.
Yarım kalan kuru soğanları ise cam bir saklama kabına koyarak ağzınızı iyice kapattığınızdan emin olun ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Taze soğanı ıslak olarak buzdolabına koymayın.