Patates ve soğanı sakın birlikte koymayın! Nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız

Soğan, Anadolu mutfağının her köşesinde kullanılırken aynı zamanda doğal antibiyotik görevini de üstleniyor. Bağışıklığı güçlendiren yapısı ise her yaştan bireye daha sağlıklı bir beden sunuyor.

Soğan, çeşitli kanser türlerinde riskin azalmasını sağlarken cilt ve saç sağlığını koruma gibi konularda da önemli yararlar sunar.

A, C ve B vitamini kaynakları yönünden de oldukça zengin olan bu sebzeyi düzenli tüketmek, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir.