Peyderpey öldürüyor! Düzenli tükettiğinizde adeta karaciğeri bitiriyor...

Diyaframın hemen altında konumlanmış olan karaciğer, sayısız işlevi yerine getiren hayati organlardan biridir. Karaciğer, vücuda alınan zararlı maddeleri temizler. Tüketilen besinleri, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerine çevirir. Demir, vitaminler, yağ ve şeker gibi vücudun sık sık ihtiyaç duyduğu besin kaynaklarını depolar. Bu depolama süreci, bazı besinlerin tüketimi sonrası karaciğer hasarıyla sonuçlanır. Peki, hangi besinler karaciğer hasarına neden oluyor? İşte tükettiğinizde adeta karaciğeri bitiren besinler...

Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Karaciğer, depolama görevi gördüğü için bazı durumlarda hasar görür. Karaciğerin hasar gördüğü durumlar genellikle sağlıksız besinlerin sık tüketilmesiyle başlar. Kızartmalar, aşırı şekerli besinler, aşırı tuzlu besinler karaciğerde depolandığında karaciğerin işlevini yitirmesine neden olur.

Fazla şekerli besinlerin uzun süre tüketilmesi, karaciğer yağlanması olarak bilinen ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan rahatsızlığı beraberinde getirir.