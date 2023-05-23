Peyderpey öldürüyor! Düzenli tükettiğinizde adeta karaciğeri bitiriyor...

Karaciğer, depolama görevi gördüğü için bazı durumlarda hasar görür. Karaciğerin hasar gördüğü durumlar genellikle sağlıksız besinlerin sık tüketilmesiyle başlar. Kızartmalar, aşırı şekerli besinler, aşırı tuzlu besinler karaciğerde depolandığında karaciğerin işlevini yitirmesine neden olur.
Fazla şekerli besinlerin uzun süre tüketilmesi, karaciğer yağlanması olarak bilinen ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan rahatsızlığı beraberinde getirir.
Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeniz için, karaciğeri çürüten besinlerin bilinmesi ve beslenme rutininden çıkarılması gerekiyor. Burada unutulmaması gereken konu, bazı besinlerin yeterli miktarda tüketildiğinde zarar sağlamayacağı ancak fazla miktarda tüketildiğinde zararlı olabileceği. Örneğin günlük tüketilmesi gereken şeker miktarı aşılmadığında karaciğer bunu parçalayabiliyor ancak miktar aşıldığında karaciğer zorlanmaya başlıyor.
Karaciğerin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının hayati tehlike yarattığını unutmamak gerekir.
İŞTE SAĞLIKLI BİR KARACİĞER İÇİN ASLA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER…
ŞEKER:
Yüksek miktarda şeker içeren ürünleri tüketmek yalnızca diyabete sebep olamaz. Aynı zamanda karaciğerde yağ depolanmasına sebep olur. Karaciğerin işlevlerinden biri şekeri yağa dönüştürmektir. Bu nedenle fazla tüketilen şeker, karaciğerde fazla depolanan yağ olarak karşınıza çıkar. Şekerli gıdaların tüketimini sınırlandırmak sağlıklı bir vücuda sahip olmanın olmazsa olmaz kuralıdır.
MONOSODYUM GLUTAMAT (ÇİN TUZU):
Cipsler, hazır çorbalar ve birçok paketli ürünlerin içinde halk arasında Çin tuzu olarak bilinen Monosodyum Glutamat bulunur. Çin tuzu, karaciğer hasarına neden olur, karaciğer iltihaplanmasınında birincil nedenleri arasındadır.
FAZLA MİKTARDA A VİTAMİNİ TÜKETMEK:
Son yıllarda artan bilinçsiz vitamin kullanımının sonuçlarından biride karaciğerde artan toksinlerdir. Özellikle fazla miktarda tüketilen A vitamini, karaciğerin işlevinin bozulmasına neden olur.
KIZARTMA YAĞLARI VE MARGARİN:
Sık sık tüketilen kızartmalar yalnızca kilo artışına neden olmaz. Aynı zamanda karaciğer hastalığına yakalanma riskini artırır.
Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, dört ay boyunca trans yağlardan zengin bir beslenme tarzı ile beslenen farelerin dört ay sonunda karaciğerlerinin hasarlandığı görülmüştür.
GEREKSİZ KULLANILAN İLAÇLAR:
Herhangi bir uzmana danışmadan, sık sık kullanılan ilaçların karaciğerinizi ciddi bir şekilde yorduğunu unutmayın. Dünya üzerindeki karaciğer hasarı vakalarının büyük çoğunluğunun antibiyotiklerden kaynaklı olduğu biliniyor.