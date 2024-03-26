Pirinci ıslattığınız suyu sakın lavaboya dökmeyin! Öyle bir faydası çıktı ki...

Pirinç suyu, pirinci ıslatmanın veya kaynatmanın bir yan ürünüdür ve bitkilerinizin gelişmesine yardımcı olabilecek besinler açısından zengindir.

Bitkileriniz için pirinç suyunu kullanmayı hiç düşündünüz mü? Bu doğal gübrenin faydaları sizi şaşırtabilir.

Azot, fosfor ve potasyum gibi temel mineralleri içermesinin yanı sıra toprak sağlığını iyileştirebilecek faydalı bakterileri de içerir. Pirinç suyunun doğal gübre olarak kullanılması bitki büyümesini teşvik edebilir, zararlılara ve hastalıklara karşı direnci artırabilir ve hatta meyve ve sebzelerin lezzetini artırabilir.

Pirinç suyu ayrıca toprak kalitesinin iyileştirilmesine ve sağlıklı kök gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.