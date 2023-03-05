Prof. Coşkun: Depremzedeler için protez ihtiyacı ortaya çıkacak

"STANDART BEDEN ÜRÜNLER DEĞİL, KİŞİYE ÖZEL ÜRETİLİYOR"

Kol ve bacak kayıplarında kişinin yaşamını en normal şekilde sürdürebilmesi ve uzuvlarının yokluğunu neredeyse hissetmeden yaşamına devam etmesini sağlayabilecek protezlerin fiyatı da özelliğine göre değişebiliyor. Bazı protezlerin fiyatı yüzbinlerce lirayı bulabiliyor. Protezlerin öyle gidip marketten alınabilecek bir şey olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar öyle xs, medium large ya da 36-38 beden gibi standart bulabileceğiniz ürünler değil. Kişiye özel ölçü alınıp, kişinin ihtiyaçlarına yönelik yaşına, mesleğine, beklentisine, sosyal hayatına yönelik yapılması gereken cihazlardır. O kadar farklı bir yelpazede protez ve orteze ihtiyaç olacak ki, bunların mutlaka kişinin ihtiyaçlarına göre değerlendirilip yapılması gerekiyor. Kişinin ihtiyacının ne altında, ne de çok üstünde olmalı. Beklentinin çok üzerinde bir ampütasyon seviyesine gitmiş hastalarımız var. SGK bunun hepsini karşılayamayabilir ya da SGK'nın karşıladığı standart sistem, her hastanın ihtiyacına yönelik olmayabilir. Bazen kişinin ihtiyacı, bu standardın çok üstünde olabiliyor. bu durumlarda mutlaka sivil toplum kuruluşları, belli holdinglerin ve yardımlaşma kuruluşlarının elini taşın altına koyması gerekecek."

"2 VEYA 4 İŞLEMCİLİ PROTEZLER BİLE VAR"

Bazı hastaların çok ileri düzey protezlere ihtiyaç duyabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, "Örneğin üst ekstremite yani kol protezlerinde, 2 işlemcili, 4 işlemcili protezler dahi söz konusu olabiliyor. Kişinin günlük yaşamını çok güzel idame ettirebilmesini sağlayabilen protezler var. Çocuk yaralılarımızın aslında çok küçük yaşta böyle bir tramvayla karşılaşmış olmaları gerçekten çok üzücü. Ama çocukların şöyle bir avantajı var, çok çabuk adapte olabiliyorlar. Onlara uygun yapılabilecek protezle, erişkinlere nazaran çok daha hızlı bir şekilde hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilirler. O nedenle bir an önce bu hastalara yönelik ortez, protez, gerekiyorsa tekerlekli sandalye gibi eksikliklerini tamamlamak için harekete geçmemiz gerekiyor. Çocuklar açısından en büyük problem ise büyüdükçe kullandıkları cihazların yenilenmesi, revize edilmesi ihtiyacı. Bununla ilgili de acil aksiyon almamız gerekecek" dedi.