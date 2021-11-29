Prof. Dr. Aydın: Aşılıların  6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor

İlk ve ikinci doz aşılardan sonra uygulanması gereken hatırlatma aşılarını yaptırmayan kişilerin, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan aşı verilerini yanılgıya düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Aydın "Zaten aşı olanların da 6 aylık süreleri doldu. Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor. Antikor düzeyimiz düşüyor ve korunmamız azalıyor. Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına uygun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Aşı haritasında, son 6 ay içerisinde yapılan aşı sayısı, aşıları tam olanların sayısı ve aşılanmamış kişiler olarak verilmesi gerekiyor. 6 aydan önceki aşıları saymayacağımıza göre, onları aşılanmamış kişi olarak saymalıyız. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayacağız" diye konuştu.

'BÖYLE DEVAM EDERSEK 1 AYDA İKİYE KATLANACAK'

Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ile 5 binin altına düşürülmesiyle mümkündür." şeklinde konuştu.

'1 AYLIK SÜREMİZ VAR'

Vaka artışında virüsün kuluçka süresinin önemli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Aydın, "Hatırlatma aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunun antikora yansıması için 15 günden fazla zamana ihtiyaç var. 1 aylık süremiz var. 1 ayda kendimizi korumaya almadığımızda bu sayılar artmış olacak" ifadelerini kullandı.