Prof. Dr. Çiçek: “Korona virüs kalpte iz bırakıyor”

Prof. Dr. Davran Çiçek, 11-17 Nisan Dünya Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp sağlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çiçek; kalp sağlığı, kalp hastalıklarındaki risk faktörleri, belirtileri, korunma yolları ve hastanede verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Çiçek, "Kalp hastalıklarında birtakım risk faktörleri vardır. Bunların başında hipertansiyon, diyabet, sigara içimi, obezite, genetik yatkınlık ve beslenme geliyor. Genetik faktörlerin önüne geçemesek de şeker rahatsızlığını ve tansiyonu dengede tutarak, Akdeniz tipi beslenerek kalbimizi koruyabiliriz. Son yıllarda kalp sağlığını korumada karşımıza çıkan diğer 2 unsur ise hava kirliliği ve uyku apnesidir" dedi.



"1 BUÇUK YIL İÇERİSİNDE 2 BİNİN ÜZERİNDE VAKANIN ANJİYOSUNU BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dünyada ölümlerin en sık rastlanan nedeninin kalp hastalıkları, kalp hastalıklarının içerisinde de en sık ölüm nedeninin kalp damar tıkanıklıkları olduğunu aktaran Prof. Dr. Davran Çiçek, "40 yaşından sonra yılda bir kez kardiyoloji hekimi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle erkeklerin 55 yaşından sonra, kadınların ise menopoz sonrasında yılda bir kez kardiyoloji hekimi tarafından görülmesi önem arz ediyor. Alanya genelinde bir günde 10-15 civarı kalp krizi hastasına müdahalede bulunuyoruz. Son 1 buçuk yıl içerisinde 2 binin üzerinde vakaya bakıp başarılı bir şekilde anjiyosunu gerçekleştirdik" diye konuştu.