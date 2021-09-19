Prof. Dr. İbrahim İkizceli: Yaz boyunca yüzde 50 artış yaşandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, tüm yaz boyunca yaşlılarda kırık vakalarına çok sık rastladıklarını belirterek "Türkiye genelindeki acillerin çoğunda eskiye oranla yaşlı kırıklarında yüzde 50'ye varan artış gözlemliyoruz. Özellikle 60-65 yaş üzeri grup, normal şartlarda kemik erimesi riski taşıyor. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor. Yaşlılarımızın mutlaka açık havada günlük 1 saat yürüyüş egzersizi yapması lazım" dedi.

"KEMİK ERİMESİ ZATEN VAR, BU DÖNEMDE DAHA DA ARTMIŞ"

Kovid salgını başladığında uzun süre evlere kapanan yaşlılar, öncelikli grup olarak aşılansa da evde hareketsiz kalmaya bağlı komplikasyonlar nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Prof. Dr. İkizceli, "Eskiden kış aylarında düşme vb kazalarla gelen kırık vakalarını, yaz döneminden itibaren görmeye başladık. Sadece bizim servisimize günde en az böyle bir vaka geldi. Yaşlı hastalar kalça kırığı ile geliyor daha çok. Farklı kırıklar da oluyor. Bir kısmı ameliyat ediliyor, özellikle femur başı dediğimiz kalça kırıklarında. Bir kısmı da gerekli tedavilerinin ardından taburcu ediliyor. Kovid döneminde yaşlılarımızı Kovid'den ciddi şekilde koruduk, aşılarını oldular ama sürekli evde kaldıkları ve neredeyse hiç dışarı çıkmadıkları için, özellikle egzersiz yapmadıklarından dolayı kemiklerinde ciddi erimeler oldu. Bu yaş grubunda zaten kemik erimesi sık görülüyor. Ama pandemi etkisiyle daha da ilerledi bu. En ufak bir hareketle kırıklar meydana geliyor hastalarda" şeklinde konuştu.