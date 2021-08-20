Protein tozu içip felç geçirmişti! Gerçek ortaya çıktı

Adana 'da anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan , asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu. Burada protein tozu kullanmaya başlayan genç, 10 Temmuz günü konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tedavilere rağmen Uğurludoğan, bir süre sonra felç kaldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan'ın aşırı protein tozu kullanmaktan felç kaldığı tespit edildi.

"Aileden alınan öyküye göre başvurudan 3 hafta önce vücut geliştirme salonuna gitmeye başlamış. İki hafta önce günde 5 kilogram protein tozu kullanan hastanın 1 hafta önce çarpıntı yakınması başlamış. Daha sonra her 15 dakikada vücudunu soğutmak için duş almış. Başından aşağı soğuk su dökmüş. Yüzünde kızarıklık olmuş, daha sonra yürüme güçlüğü başlamış ve konuşması yavaşlamış. Yatıştan bir gün önce Adana Şehir Hastanesi 'nde çekilen MR'da bilateral bazal gangliyonda ve mezensefalonda difüzyon kısıtlığı izlenmemiş. Acil servisimize başvuran hasta tetkik ve tedavi amacıyla kliniğe yatırıldı."

"PROTEİN TOZU KULLANANLARIN %88.3'ÜNÜN AMATÖR BİR ŞEKİLDE VÜCUT GELİŞTİRME SPORLARIYLA UĞRAŞIYOR"

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger: "Ülkemizde son dönemlerde sporla birlikte kas yapımını hızlandırmak veya kilo alıp verebilmek adına protein tozları kullanılmaya başlandı. Çoğu sporcu kas gelişiminin, atletik başarının ve performansı arttırmanın yolunun protein tozlarından geçtiğini düşünmektedir. Protein tozu proteinden elde edilen konsantre hale gelmiş toz takviyelerdir.

Özellikle son yıllarda fitness, vücut geliştirme gibi salon sporlarının artışıyla birlikte protein tozları da oldukça yaygınlaşmıştır. Çoğunlukla kas geliştirmek için spor yapan genç erkeklerin tercih ettiği bir üründür. Yapılan bir çalışmada katılmada protein tozu kullananların %88.3'ünün amatör bir şekilde vücut geliştirme sporlarıyla uğraştıkları görülmüştür. Yani profesyonel sporcuların kullanımı aslında sanılanın aksine oldukça düşük bir oranda." diyerek sözlerine şöyle devam etti.

"GEREKSİZ VE FAZLA MİKTARLARDA KULLANIMI SAĞLIK ÜZERİNDE CİDDİ OLUMSUZ ETKİLER YARATABİLİR"

Uzman Diyetisyen: "Kişinin beslenme ile protein ihtiyacı karşılanmıyorsa, uzman tarafından dışardan protein desteği gerektiğini düşünülüyorsa, beslenme planına bilinçli ve ölçülü şekilde protein tozu eklenebilir. Kullanılan protein tozunun markalı ve güvenilir bir ürün olması da çok önemlidir. Yanlış ürünlerin kullanımı veya güvenilir bir protein tozunun gereksiz ve fazla miktarlarda kullanımı sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilir. Protein tozunun protein kalitesini ölçmek adına yapılan bazı testler vardır. Bu testlerin amacı aminoasitleri referans değerle karşılaştırmaktır. Bu değerler protein sindirilebilirliği düzeltilmiş aminoasit skoruyla ölçülür. Bu skorlamaya göre 1 veya 1'e yakın değerler kaliteli protein olarak sınıflandırılmaktadır. Bu konuda bir uzmana danışmak en doğrusu." dedi.