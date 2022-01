Psikolog Esra Ezmeci açıkladı! Doğru kişiyle mi birliktesiniz? Hızlı karar almayın!

Onun yanında konuşma şekliniz, onun yanında utanç duymuyor olmanız en önemli sinyallerden biridir. Yani partnerinizin yanında kendi olduğunuz gibi davranmanız, kendinizi saklamaya çalışmamanız ve bunlardan dolayı mutlu olmanız en önemlisidir. O kişiyle birlikte olmak sizi geriye götürmek yerine hayatın her alanında gelişmenizi ve yükselmenizi sağlıyor ve bunlar oldukça da sizinle gurur duyup mutluluğunuzu paylaşıyorsa bu durum da olumlu göstergelerden biri olmaktadır. Hayatınızda bir problem olduğunda bahaneler üretmek yerine sizin yanınızda olmak için şartları zorluyor, yaşananlarla başa çıkarkan size her zaman destek olmak için orada bulunuyorsa, bu da sizi önemsediğinin en önemli göstergelerindendir. Sizi görmek için saatler ve dakikalar geçmek bilmiyorsa, sizi görmek için en yoğun zamanlarda bile vakitler yaratabiliyorsa sizin onun için önemli olduğunuzun mesajı size verilmiş olacaktır. Yanındayken 'daha' iyi, güzel, akıllı, yakışıklı, havalı görünmeye ihtiyaç duymuyorsanız ve hatta bazen çocuksuluklar yapıp şımarıkça da davranabiliyorsanız ve karşıdaki kişi tarafından da olumlu değerlendiriliyorsa, yani kendiniz olmak size ilişkide kendinizi iyi hissettirecektir. Belirli bir zaman ilişkide olduktan sonra evlilik konuları geçtikten sonra bu konu üzerinde korkmadan sağlıklı planlar yaparak konuşabiliyorsa ve sizin de fikirleriniz alınıyorsa... Bunlar ilişkinizi daha yakın hale getirecektir.



Birlikte olduğunuz kişinin yanında her zaman bakımlı olmak ve her zaman makyaj yapmak bir zorunluluk değildir. Kusurlarınızla ve doğal halinizle de sevildiğinizin sinyalini almak her durumda koşulsuz sevilebileceğinizin mesajını taşımaktadır.

Günün her dakikasını onunla geçiriyor olmanıza rağmen sıkılmıyorsanız ve en yakın arkadaşınız o oluyorsa yani anlatmak istediğiniz her şeyi ona anlatabiliyor ve her konuda fikrini almaktan çekinmiyor, gerektiğinde onunla alışverişe çıkabiliyorsanız farklı tür bir bağ kurmuşsunuz demektir.

Onunla olan ilişkinizde birbirinizi gerektiğinde kendinizden fazla önemsiyor, o mutlu olsun diye elinizden geleni yapıyor ve hatta 'bazı zamanlar' onun mutluluğu daha önce geliyorsa güçlü bir ilişkinin temel kurallarından birini aşıyorsunuz anlamına gelir.

Kötü geçen bir günü birlikte olduğunuz kişinin birkaç kelimesi veya sesi iyi etmeye yetiyorsa, sizin için de iyi gelen bir kişi olmaktadır.

Özetle, insan olarak hepimiz birçok eksikliklere sahip olmaktayız. Bundan dolayı evlilikte de en önemlisi kişiler birbirlerinin eksiklikleri için uyumlu birer yapboz parçası olabiliyor, eksikliklerini tamamlayıp, uyum içinde iç içe geçebilirler mi? Bunu bulabilmek önemli.