Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Çocuklardaki ayrılık anksiyetesi nasıl önlenir?

Bağlanma, çocuk ile yetişkin birey (genellikle anne) arasında kurulan olumlu bağı ifade etmektedir. Bağlanma süreci, anne karnında başlar. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik döneminde bile, ilk kurduğumuz bağlanma şeklimiz yüksek oranda ilk bağlanma ilişkimizi güvenli kurup kuramadığımızla alakalıdır. Çocuklarda yaşanan ayrılık anksiyetesi durumu da, bir nevi bu bağlanma ilişkisinin zarar görmesi sonucu görülen problemlerden biridir. Anne, baba veya çocuğa bakım veren kimse ile üç tür bağlanma ilişkisi gelişebilmektedir. Güvenli bağlanmada çocuk, bağlandığı kişi kendinden uzaklaştığında huzursuzlanır. Ancak bağlandığı kişi geri döndüğünde onu olumlu duygularla karşılar. Bağlandıkları kişiye güven duyduklarından ötürü, kendilerini güvende hissederler. Bağlandıkları kişi bir süre ortamda olmasa bile, bir süre sonra döneceklerine dair güvenleri vardır. Bu tür bağlanma gösteren çocuklar, korku veya kaygı durumunda bağlanma gösterdikleri kişi tarafından kolayca yatıştırılabilirler. Kaygılı bağlanmada, bağ kurulan kişi bağlandıkları kişiden uzak olduklarında çok huzursuz olur ve ağlama nöbetleri geçirirler. Bağlanma gerçekleştirdikleri kişi geri dönse dahi yatıştırılmakta bir hayli zorlanırlar. Yabancı kişilerle ilişki kurmada çok çekinik ve kaygılı davranırlar.

Kaçıngan bağlanan çocuklar ise, bakım veren kişiyi genellikle görmezden gelme eğilimindedirler. Bakıcı ile herhangi yabancı bir kişiyi seçme durumunda kaldıklarında herhangi birine karşı yakınlık davranışı görülmez. Çoğunlukla bu durum fiziksel veya duygusal istismara uğramış çocuklarda görülmektedir. Çocuk ilişki kurduğu kişiden zarar görmemek adına ilişki kurmak istemez. Bundan ötürü de bağlanma ilişkisi kurduğu kişi tarafından sakinleştirilmekte de istemezler.

Ayrılık kaygısı genellikle sekiz ay civarı yaşanır. Sıfır ile üç yaş arasındaki bir çocuğun kendisine bakım veren kişilerden ayrılması gerekirken yaşadığı kaygı normaldir. Aynı zamanda gelişimlerinin de bir parçasıdır. Bu durumun çocuk sosyal ortamlara dahil oldukça ve kendisine bakım veren insanlar dışında da insanlarla ilişki kurdukça ayrılık kaygısında yavaş yavaş azalma olarak kaybolması beklenmektedir. Fakat çocuğunuz dört yaş üzerindeyse ve ayrılığa dair kaygıyı tolere edemiyorsa, özellikle bağlandığı kişiden ve evden ayrılırken yoğun stres ve korku yaşıyorsa, bu durum günlük yaşantısının ilerleyişini olumsuz yönde etkiliyorsa, çocuğunuz 'ayrılık anksiyetesi' yaşamaktadır.

Ayrılık kaygısı yaşayan kişiler, annelerinden asla ayrılmak istemez. Annelerine yapışık bir şekilde yaşamak isterler. Ayrılık anksiyetesi yaşayan çocuklar, annelerinden ayrılması gereken durumlarda yüksek tepkiler gösterir; yüksek sesle ağlar, titrerler.

Böyle durumlarda da ebeveynler çocuklarını yatıştırmakta çok zorlanır. Bu sorunu yaşayan çocukların okula gitmesi çok zorlaşır. Çünkü bu anksiyeteyi yaşayan çocuklarda genellikle karın ağrısı, kusma gibi şikayetler yaşanır, tek başlarına uykuya geçmede zorlanırlar.