Ramazan ayından alınan kilolar nasıl verilir? İşte beslenme düzenini değiştirmenin püf noktası...

Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaları, sürdürdükleri diyete özen göstermeli. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği arasında, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında ve akşam yemeği ile yatma saati arasında olmak üzere meyve, süt, yoğurt gibi besinlerin tüketildiği üç ara öğün olmalıdır.