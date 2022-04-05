Ramazan’da bu uyarıya dikkat! Baş ağrısı, halsizlik, enerji düşüklüğü...

İftar ile oruç açılmasıyla birlikte saat başı 1-2 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirten Koçan, "Mutlaka öğünümüzde sıvı alımını destekleyecek sebze-meyve gruplarına yer vermeliyiz. Bunun için öğünde sebze yemeği-salata, ayran, komposto gibi içecekler de bulundurmalıyız, yatana kadar geçen sürede su ve meyve tüketimi ile sıvı alımını desteklemeliyiz" dedi. Oruç açılırken içilen sıvının mutlaka oda ısısında olmasına dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, "Boş mideye içilen çok soğuk su mideyi rahatsız edip ağrılara neden olabilir, ilk etapta bir bardak su ile oruç açılıp devam eden sürede 3-4 bardak suyu tüketmeliyiz. Yatana kadar ise 1- 1,5 litre suyu aralıklarla tüketmeliyiz. İçilmesi gereken suyun bir kerede fazlaca içilmesi mide sağlığı açısından uygun değildir" şeklinde konuştu.

"ÇOK SICAK VE ÇOK SOĞUK OLMAMASINA DİKKAT EDİN"

İftar öğününde tüketilecek çorba-komposto-ayran tarzı içeceklerin de çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Koçan, "Çok sıcak ve çok soğuk sıvı tüketimi reflü gibi mide sorunları oluşturabilir. Kola gibi asitli içeceklerden hem çok şeker içerdiğinden hem de gazlı oluşu nedeniyle uzak durulmalı, tüketimini sınırlandırmalıyız. Asit içerikleri nedeniyle ciddi mide sorunlarına neden olabilir" dedi.

"SADE OLANLARINI TERCİH EDİN"

Maden suyu tüketiminin gün içinde kaybedilen elektrolit açığının kapatılmasında iyi bir tercih olacağına değinen Koçan, "Sade olanlarını tercih ederek, meyveli olanlarının içeriğindeki şeker alımından kaçınmalıyız. Gün içinde açlığa bağlı düşen kan şekerimizin çabuk toparlanmasını sağlamak için orucumuzu bir miktar su ile açtıktan sonra evde hazırlanmış şekersiz meyvenin kendi şekeriyle yapılmış komposto ile devam edebiliriz, böylece kan şekeri düşmesine bağlı yaşanan yorgunluk halini daha uzaklaştırmış ve toparlanmayı daha çabuk sağlamış oluruz. Öğünle beraber tüketeceğimiz ev yapımı ayran, doygunluk sağlayıp daha çabuk doymamıza ve tokluk hissinin gelişip çok fazla yemek tüketiminden ve kilo almaktan bizi korumasına destek olacaktır" şeklinde konuştu.

MİDENİZİ RAHATLATMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Hazımsızlık, reflü gibi şikayetlere karşı tavsiyede bulunan Koçan, "Mevcutsa yemekten sonra tüketeceğimiz rezene çayı ile midemizi rahatlatabiliriz. Yine limonata veya maden suyuna ekleyeceğimiz zencefil sindirim şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Gün içinde kaybettiğimiz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi de bir protein kaynağı olan yoğurttan yapacağımız ayran içine birkaç yaprak nane katarak yemek arkası midemizin rahatlamasını sağlayabilir" dedi.