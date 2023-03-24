Ramazanda migren ataklarının önüne geçmenin yolu...

Nöroloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, yanlış beslenmenin de migren ataklarını tetiklediğini vurgulayarak, sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin, tuzlu, yağlı ve baharatlı yiyeceklerin ağrıyı daha da artırdığını aktardı.

AÇLIK, SUSUZLUK VE UYKU DÜZENİ MİGRENİ TETİKLİYOR

Bıçak, migreni tetikleyen nedenlere ilişkin bilgi vererek, "Ramazan ayında uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişiklikler migreni tetikliyor. Özellikle ramazanda sahur ve iftarda kronik migren hastaları doğru besinler tüketerek migren ataklarını azaltabilir. Sahur yapılmadığı veya sahurda çabuk acıktıran karbonhidrattan zengin beslenme şekli ağrıyı daha sıklaştırıyor.

SON ÜÇ AYDA 15 GÜN MİGREN AĞRISI ÇEKEN HASTALAR...

Tütsülenmiş et gibi nitrit ve nitrat içeren besinler, glüten içeriği zengin gıdalar, sucuk ve salam gibi baharatlı yiyecekler, monosodyum glutamat içeren paketli gıdalar, aşırı yağlı yiyecekler, yapay tatlandırıcılar ve turşu gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak durun." değerlendirmesini yaptı.

Migren ağrısını geçirmek için sürekli ve aşırı miktarda ağrı kesici kullanmanın yüksek risk taşıdığına dikkati çeken Bıçak, son 3 ayda en az 15 gün migren şeklinde baş ağrısı çeken ve koruyucu ilaç tedavisiyle ağrıları dinmeyen hastalara migren botoksunu tavsiye ettiklerini bildirdi.