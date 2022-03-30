Ramazanda toplu iftarlara ve kalabalık etkinliklere dikkat

AŞISIZLAR DAHA FAZLA KENDİNİ KORUMALI



Dal, "BA.2 varyantı Omicron'dan sonra ortaya çıktı. Daha hızlı bulaşıyor ama ölüm ve komplikasyon oranlarını artırmıyor. Tekrar yeni varyantların çıkabilme olasılığına karşı tedbirlerimizi yine aksatmadan alalım. Virüsle mücadelede bundan sonra her sene aşımızı olup dikkat edeceğiz. Semptom gösteriyorsak maskemizi takalım ve insanlara bulaştırmamaya özen gösterelim. Özellikle aşısız olan vatandaşlarımızın kendilerini daha fazla korumaları gerekiyor" şeklinde konuştu.



MASKE HAYATIMIZDAN ÇIKMADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da benzer uyarılarda bulunarak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.