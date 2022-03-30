Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Ramazanda toplu iftarlara ve kalabalık etkinliklere dikkat

Ramazanda toplu iftarlara ve kalabalık etkinliklere dikkat

Prof. Dr. Tuba Dal, Ramazanda vatandaşlara toplu iftar sofraları ve kalabalık etkinliklerden kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu. Dal, "Aşılardan ve Omicron varyantından sonra artık Kovid'i grip gibi atlatıyoruz. Kendi izolasyonumuzu kendimiz yapmalıyız. Virüsle mücadelede eskiye dönüş olacağını düşünmüyoruz ancak yine de tedbirlere devam etmekte fayda var. Ramazanda toplu iftar sofralarından kaçınalım. Havalandırması iyi çalışan yerlerde yemeklerimizi yiyelim. Kalabalık etkinliklerde sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi.

ANKARA
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:38
RAMAZANDA TOPLU İFTARLARA VE KALABALIK ETKİNLİKLERE DİKKAT

AŞISIZLAR DAHA FAZLA KENDİNİ KORUMALI

Dal, "BA.2 varyantı Omicron'dan sonra ortaya çıktı. Daha hızlı bulaşıyor ama ölüm ve komplikasyon oranlarını artırmıyor. Tekrar yeni varyantların çıkabilme olasılığına karşı tedbirlerimizi yine aksatmadan alalım. Virüsle mücadelede bundan sonra her sene aşımızı olup dikkat edeceğiz. Semptom gösteriyorsak maskemizi takalım ve insanlara bulaştırmamaya özen gösterelim. Özellikle aşısız olan vatandaşlarımızın kendilerini daha fazla korumaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

MASKE HAYATIMIZDAN ÇIKMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da benzer uyarılarda bulunarak, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA