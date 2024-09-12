Risk grubundakilerde hayati önem taşıyor! Özellikle sonbahar ve kış aylarında...

Prof. Dr. Nurhan Köksal, grip aşısı hakkında bilgilendirdi. Grip aşısının her yıl sonbahar ve kış aylarında grip virüsünün yaygınlaşmasıyla birlikte önem kazanan bir önleyici tedbir olduğunun altını çizen Prof. Dr. Köksal, "Grip, özellikle risk grubundaki kişiler için ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalık olduğundan, aşı bu gruplar için hayati bir rol oynar. Grip aşısının en uygun zamanı, genellikle virüsün yayılmaya başladığı Eylül ortalarından itibaren Ekim ve Kasım aylarıdır. Aşı bu dönemde yapılırsa, vücudun grip sezonu boyunca etkili bir koruma geliştirmesi sağlanır. Aşının sağladığı bağışıklık birkaç hafta içinde tam olarak oluşur ve grip sezonu boyunca korunmayı sağlar" diye konuştu.





"65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLER, KRONİK HASTALIĞI OLANLAR, 5 YAŞTAN KÜÇÜKLER VE HAMİLELER RİSK GRUBUNDA"

Grip aşısının özellikle yüksek risk grubunda yer alan bireyler için önerildiğini ifade eden Prof. Dr. Köksal, "65 yaş ve üzeri kişiler, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek hastalıkları gibi) olanlar, bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler, hamileler ve sağlık çalışanları gibi gruplar, grip aşısı olmaları gereken öncelikli gruplardandır. Ayrıca, küçük çocuklar (6 ay ile 5 yaş arası) ve uzun süreli bakım evlerinde yaşayanlar da risk grubunda kabul edilir. Bu kişiler, grip virüsüne karşı daha savunmasız oldukları için aşının yararları onlar açısından daha fazladır. Yaygın görülen yan etkiler arasında aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık veya şişlik, hafif ateş ve kas ağrıları bulunur. Bu yan etkiler genellikle kısa sürelidir ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Bazı bireylerde daha nadir olarak alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Ancak ciddi yan etkiler oldukça nadirdir ve aşının yararları, risklerinden çok daha fazladır" şeklinde konuştu.





"GRİP AŞISI GRİP YAPMAZ"

Halk arasında grip aşısının grip yapıp yapmayacağının da merak edilen bir durum olduğunu işaret eden Prof. Dr. Köksal, "Grip aşısı canlı virüs içermediği için grip yapmaz, ancak aşıdan hemen önce veya hemen sonra grip olan kişiler, bu durumu aşının yan etkisi olarak algılayabilir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için geçen sürede, kişi virüsle temas etmiş olabilir. Bu nedenle, aşının zamanlaması büyük önem taşır. Aşı grip virüsünün yol açabileceği ciddi komplikasyonları ve hastaneye yatma riskini önemli ölçüde azaltır, dolayısıyla toplumsal bağışıklığın artmasına da katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.