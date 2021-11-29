Romatizma için doğru bilenen yanlış

Katıldığı programda bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, genel olarak bir hastaya romatizma tanısı koyarken ve takiplerinde kandaki iltihap değerini ölçmek için sedimantasyon ve CRP testlerini, bunun yanı sıra böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerini kullandıklarını kaydetti. Romatizmal hastalıkların tedavisinde egzersiz ve diyet konusuna değinen Prof. Dr. Kaşifoğlu, istisnai durumlar haricinde diyetin romatizmal hastalıklar için bir başlatıcı neden olmadığını belirtti. Eğer kronik iltihaplı bir hastalığı varsa ya da kortizon içeren ilaçlar kullanıyorsa kişinin damar sertliğine karşı artan bir eğiliminin olduğunu belirten Prof. Dr. Kaşifoğlu, bu kişilerin de dikkatli olmalarının gerektiğini söyledi.

DÜZENLİ YAPILAN PİLATES, YOGA, YÜZME GİBİ EGZERSİZLER...

Prof. Dr. Kaşifoğlu, kortizon içeren ilaçların kemik erimesi yapabildiğini belirterek, bu tür ilaçlar verdikleri hastalara kalsiyum ve D vitamini açısından zengin süt, yoğurt, peynir gibi besinleri tüketmelerini önerdiklerini kaydetti. Egzersizin iltihaplı romatizmal hastalığı olan hastaların hayatlarının bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaşifoğlu, omurgayı ilgilendiren ankilozan spondilit hastalığında ise egzersizin çok daha büyük önem taşıdığını ifade etti. Fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) hastalığının da sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kaşifoğlu, bu hastalığın seyrinde düzenli yapılan pilates, yoga, yüzme gibi egzersizlerin hastanın hissettiği ağrı ve yakınmaların çok daha düşük seviyelere inmesi ve kontrolüne yardımcı olduğunu söyledi.

ROMATİZMA İÇİN DOĞRU BİLENEN YANLIŞ

Romatizmal hastalıklar ile ilgili yanlış bilinenlerden birinin de bu hastalıkların soğuk ve nem gibi mevsimsel durumlarla bağlantılı olabileceğinin düşünülmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Kaşifoğlu, bunun tam olarak böyle olmadığını, romatizmal hastalıkların başlaması ya da seyrinin kötüleşmesinde hava durumunun çok etkili olmadığını kaydetti. Bunun fibromiyalji gibi istisnaları olduğunu belirten Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, bu hastaların nemli havalar, yağmur öncesi, yağmur sırasında ve hatta bazen soğuk havalarda şikâyetlerinin artmasından yakındıklarını, bunun da temel sebebinin bu hastaların ağrıya karşı duyarlılıkları olduğunu ve nemli ve yağışlı havalardaki atmosfer basınç değişikliklerinin hassas kişilerde romatizmal ağrıların bir miktar fazla hissedilmesine neden olabileceğini ifade etti. Bir başka istisnayı da soğuk havalarda kötüleşebilen skleroderma denilen bir tür romatizma hastalığının oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Kaşifoğlu, bu hataların soğuk havalarda dışarı çok çıkmaması, çıkacaklarsa da mutlaka eldiven takmaları gerektiğini kaydetti.