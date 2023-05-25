Sabahları kahvenize şeker yerine bu baharatı ekleyin! Ne şişkinlik kalıyor ne gaz...

Çubuk tarçının ömrünün toz tarçına göre daha uzun olması nedeniyle daha sık tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

EN VERİMLİ HALİ SABAH İÇİLEN KAHVEYE EKLEMEK...

Tarçın, sütle veya yoğurtla tüketilebilir ancak en verimli halinin sabahları içilen kahvenin içine bir çay kaşığı (veya bir çubuk tarçın) eklemek olduğu belirtiliyor.