Sabahları kahvenize şeker yerine bu baharatı ekleyin! Ne şişkinlik kalıyor ne gaz...

Tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Sabahları şişkin uyanıyorsanız, uzmanların önerisini uygulamanın vakti geldi demektir. Yapılan araştırmalar, sabah tüketilen kahvenin içine eklenen tarçının kısa sürede şişkinlik ve gazı bitirdiğini ortaya çıkardı.
EN ÖNEMLİ FAYDASI İLTİHABA AÇTIĞI SAVAŞ
Enfeksiyon ve iltihabı bitiren sindirimi düzenleyen tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, tarçının en önemli faydasının vücuttaki iltihaba açtığı savaş olduğunu belirtti.
AĞRILARI DİNDİRİYOR
Vücuttaki ağrıları dindiren tarçın, bağırsaklarda nitrozamine oluşumunu engellediği için kabızlığı engelliyor.
ÇUBUK TARÇININ ÖMRÜ TOZ TARÇINA GÖRE DAHA UZUN
Çubuk tarçının ömrünün toz tarçına göre daha uzun olması nedeniyle daha sık tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
EN VERİMLİ HALİ SABAH İÇİLEN KAHVEYE EKLEMEK...
Tarçın, sütle veya yoğurtla tüketilebilir ancak en verimli halinin sabahları içilen kahvenin içine bir çay kaşığı (veya bir çubuk tarçın) eklemek olduğu belirtiliyor.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Tarçın düzenli tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor ve kalp vuruşlarını güçlendirerek kalp krizini önlüyor.
FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE KARACİĞERİ YORUYOR
Diyabete karşı koruyan ve kan şekerini dengeleyen tarçın, fazla tüketildiğinde karaciğeri yorabiliyor bu nedenle önerilen miktarın dışına çıkmamak gerekiyor.
İştahı bastıran ve saatlerce tokluk hissi yaratan tarçın, zayıflamak isteyenlerinde tercihi oluyor. Tarçından üst düzeyde verim alabilmek için kahveyle birlikte tüketmek gerekiyor.
Ciltteki siyah nokta, kırışıklık, koyu göz altları gibi sorunlara karşı mucizevi etki gösteren tarçın sivilce problemini de ortadan kaldırıyor.