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Sabahları kahvenize şeker yerine bu baharatı ekleyin! Ne şişkinlik kalıyor ne gaz...

Şişkinlik ve gaz şikayeti günlük hayatı mahveden bir sağlık problemidir. Özellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkan, sindirim sistemi hareketlerindeki bozukluk sebebiyle meydana gelen şişkinlik problemi, çözülmediğinde kramp ve sancıyla sonuçlanır. Uzmanlar, sindirim hareketlerini düzenlemek için bazı baharatların daha sık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte sabahları kahvenizin içine eklediğinizde şişkinlik ve gaz şikayetini ortadan kaldıran mucizevi baharat...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:46
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Sabahları kahvenize şeker yerine bu baharatı ekleyin! Ne şişkinlik kalıyor ne gaz...

Tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Sabahları şişkin uyanıyorsanız, uzmanların önerisini uygulamanın vakti geldi demektir. Yapılan araştırmalar, sabah tüketilen kahvenin içine eklenen tarçının kısa sürede şişkinlik ve gazı bitirdiğini ortaya çıkardı.

EN ÖNEMLİ FAYDASI İLTİHABA AÇTIĞI SAVAŞ

Enfeksiyon ve iltihabı bitiren sindirimi düzenleyen tarçının faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, tarçının en önemli faydasının vücuttaki iltihaba açtığı savaş olduğunu belirtti.

AĞRILARI DİNDİRİYOR

Vücuttaki ağrıları dindiren tarçın, bağırsaklarda nitrozamine oluşumunu engellediği için kabızlığı engelliyor.

ÇUBUK TARÇININ ÖMRÜ TOZ TARÇINA GÖRE DAHA UZUN

Çubuk tarçının ömrünün toz tarçına göre daha uzun olması nedeniyle daha sık tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

EN VERİMLİ HALİ SABAH İÇİLEN KAHVEYE EKLEMEK...

Tarçın, sütle veya yoğurtla tüketilebilir ancak en verimli halinin sabahları içilen kahvenin içine bir çay kaşığı (veya bir çubuk tarçın) eklemek olduğu belirtiliyor.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Tarçın düzenli tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor ve kalp vuruşlarını güçlendirerek kalp krizini önlüyor.

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE KARACİĞERİ YORUYOR

Diyabete karşı koruyan ve kan şekerini dengeleyen tarçın, fazla tüketildiğinde karaciğeri yorabiliyor bu nedenle önerilen miktarın dışına çıkmamak gerekiyor.

İştahı bastıran ve saatlerce tokluk hissi yaratan tarçın, zayıflamak isteyenlerinde tercihi oluyor. Tarçından üst düzeyde verim alabilmek için kahveyle birlikte tüketmek gerekiyor.

Ciltteki siyah nokta, kırışıklık, koyu göz altları gibi sorunlara karşı mucizevi etki gösteren tarçın sivilce problemini de ortadan kaldırıyor.

Tarçın hem lezzeti hem de etkileri nedeniyle oldukça etkili bir baharattır. Herhangi bir rahatsızlığı olanlar, alerjisi olanlar ve hamilelerin tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekiyor.

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