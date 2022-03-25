Saç dökülmesini önlüyor





SAÇ DÖKÜLMESİNDE SEBEP OLAN 9 NEDEN

Saç dökülmesinin çok farklı sebeplerinin olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, 9 faktöre dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Alpay, şöyle konuştu:



"Tıbbi olarak saç dökülmesi, saç köklerini tam olarak yıkıma uğratarak yani saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler ve saçın tekrar uzama şansı olan dökülmeler olarak ikiye ayrılabilir. Saçın yeniden çıkma şansı olmayan dökülmeler; yanıklar, çok sık görülmeyen bir grup deri hastalığıdır ve çoğu kez saçlı deri içerisinde bölgesel dökülme alanları şeklinde görülür. Yeniden çıkma şansı olan dökülmelerde ise; dökülme nedeni ortadan kaldırılabilirse saçların tekrar çıkma ihtimali yüksektir.

Saç dökülmesinde öncelikle dökülme tipi ve şiddeti belirlenir, gerekli ise altta yatan nedenler araştırılır. Bundan sonra kişiye özgü bir tedavi protokolü oluşturulur. Yetişkin bir insanın kafasında ortalama 100 bin ila 150 bin saç bulunur. Bu saçlardan günde 100 tanesine kadarını kaybetmek normaldir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa, banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa ya da yıkanmış kurulanmış saçı elle çektiğimizde elimize 3-5 adet saç teli geliyorsa bu durumun ciddiye alınması gerekir. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: