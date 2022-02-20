Sadece biraz güzelleşmek istemişti! Yaptırdığı botoks dakikalar içinde tanınmaz hale getirdi

Peltek olmasına neden olan ve çarpık bir gülümsemeyle sonuçlanan botoks işleminin ardından Kimberly, daha güzel olmak için yaptırdığı bu işlemin travmatik etkilerine karşı genç takipçilerini uyardı. Nikita, çene ve dudak dolgusu yaptırdıktan sonra hiç de hoş olmayan birkaç etki yaşadığını anlattı.
Botoks ve dolgu işlemleri, bir ameliyat olmaması nedeniyle ve bıçak altına yatmayı gerektirmemesi sayesinde geniş bir yaş aralığında oldukça sık görülen işlemlerden biri haline geldi. Özellikle tüm dünyada büyük bir ilgi gören dolgu ve botoks işlemleri, genellikle risksiz olduğu için de sıklıkla tercih ediliyor. Fakat Hollanda'da yaşayan genç bir kadın yaşanabilecek yan etkilere karşı büyük ilgi gören videolarını paylaştığında oldukça dikkat çekti.
"SAKIN YAPTIRMAYIN"
Biraz daha fazla çalışan bir kas nedeniyle çenesine botoks yaptırdığını söyleyen genç kadın, ne zaman gülümsese ortaya çıkan çukurluktan rahatsız olduğunu açıkladı. Fakat yaptırdığı botoksun ardından konuştuğu anda yüzünde çarpıklık oluştuğunu, kaymalara neden olduğunu belirtti. Normalde bunun olmadığını, fakat yüzünü ne zaman hareket ettirse yüzünde ortaya çıkan kayma nedeniyle işlemin ardından büyük şok geçirdiğini takipçilerine anlattı.
Takipçilerine kesinlike botoks yaptırmamalarını söyleyen Nikita, bu kötü duruma tepki gösteren takipçileri tarafından büyük destek aldı. Genellikle uygulama esnasında yaşanan hatadan kaynaklandığını belirten takipçileri, bu uygulamayı kimin yaptığından emin olmayı sıklıkla tavsiye eden yorumlarda bulundular.
"ÇOK YAVAŞ DÜZELİYOR"
Diğer takipçileri ise, bu durumun geçici olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söyleseler de yaşanan bu üzücü durum, Nikita'nın görsel olarak oldukça sinir bozucu bir deneyim yaşamasına neden oldu.
Yüzünde ortaya çıkan anormalliğin zamanla düzeleceğini söylenen Nikita, takipçileri için ilerleyen süreçte değişimi yavaş yavaş gösteren görselleri ile sunmaya başladı. Hala ağzındaki eğrilik nedeniyle sorun yaşadığını belirtse de kayma görüntüsü belirginliğinin azaldığını belirtti.