Sadece biraz güzelleşmek istemişti! Yaptırdığı botoks dakikalar içinde tanınmaz hale getirdi

Peltek olmasına neden olan ve çarpık bir gülümsemeyle sonuçlanan botoks işleminin ardından Kimberly, daha güzel olmak için yaptırdığı bu işlemin travmatik etkilerine karşı genç takipçilerini uyardı. Nikita, çene ve dudak dolgusu yaptırdıktan sonra hiç de hoş olmayan birkaç etki yaşadığını anlattı.

Botoks ve dolgu işlemleri, bir ameliyat olmaması nedeniyle ve bıçak altına yatmayı gerektirmemesi sayesinde geniş bir yaş aralığında oldukça sık görülen işlemlerden biri haline geldi. Özellikle tüm dünyada büyük bir ilgi gören dolgu ve botoks işlemleri, genellikle risksiz olduğu için de sıklıkla tercih ediliyor. Fakat Hollanda'da yaşayan genç bir kadın yaşanabilecek yan etkilere karşı büyük ilgi gören videolarını paylaştığında oldukça dikkat çekti.