Sadece yüzüne güneş kremi uyguladı! 40 yıllık fark görenleri şoke etti...

Yüzündeki cilt boynuna göre çok daha pürüzsüz ve çok daha az hasarlı görünüyor.

İlk olarak Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology dergisinde paylaşılmış olan bu fotoğraf, kadının 40 yılı aşkın süredir güneş koruyucu uyguladığı yüzü ile uygulamadığı boynu arasındaki farkı gösteriyor.

Dr. Christian Posch bu durumu şöyle açıkladı: "Çeşitli sebeplerden dolayı insanın yaşlanmasını tamamen durdurmamız pek mümkün olmasa da, bu tip önlemler de hem sağlık süresini (hastalıksız yaşadığımız süreyi) hem de yaşam süresini değiştirebilecektir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür ilerlemeler, kanserlerin önlenmesi de dahil olmak üzere yaşa bağlı hastalıkların ciddi oranda azalmasıyla gerçekleşecek. Neden? Çünkü kanserin ayırt edici özellikleri ile yaşlanmanın ayırt edici özellikleri arasında önemli bir örtüşme var."