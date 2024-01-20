Sadece yüzüne güneş kremi uyguladı! 40 yıllık fark görenleri şoke etti...

Cilt bakımı son yıllarda, özellikle de sabahları ve yatmadan önce yüz rutininin yaygın olduğu genç nesil için daha yaygın hale geldi.
Güneşten korunma konusunda uzmanlar şöyle diyor: "Güneş yanığı cilt kanseri riskinizi artırır. Güneş yanığı sadece tatilde olmaz. Hava bulutlu olduğunda bile farkında olmadan yanabilirsiniz."
Peki uzun vadede güneş kremi kullanmanın cildiniz üzerinde ne kadar bir farkı olabilir?
92 yaşında bir kadının fotoğrafı yakın zamanda sosyal medyada viral oldu ve güneşten korunmanın cildiniz için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
İlk olarak Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology dergisinde paylaşılmış olan bu fotoğraf, kadının 40 yılı aşkın süredir güneş koruyucu uyguladığı yüzü ile uygulamadığı boynu arasındaki farkı gösteriyor.
Yüzündeki cilt boynuna göre çok daha pürüzsüz ve çok daha az hasarlı görünüyor.
Dr. Christian Posch bu durumu şöyle açıkladı: "Çeşitli sebeplerden dolayı insanın yaşlanmasını tamamen durdurmamız pek mümkün olmasa da, bu tip önlemler de hem sağlık süresini (hastalıksız yaşadığımız süreyi) hem de yaşam süresini değiştirebilecektir."
Sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür ilerlemeler, kanserlerin önlenmesi de dahil olmak üzere yaşa bağlı hastalıkların ciddi oranda azalmasıyla gerçekleşecek. Neden? Çünkü kanserin ayırt edici özellikleri ile yaşlanmanın ayırt edici özellikleri arasında önemli bir örtüşme var."
"Dolayısıyla yaşlanmanın biyolojik değişikliklerine değinmek aynı zamanda kanserojenezin önkoşullarına da değinecektir."