Sadece yüzüne güneş kremi uyguladı! 40 yıllık fark görenleri şoke etti...

İlk olarak Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology dergisinde paylaşılmış olan bu fotoğraf, kadının 40 yılı aşkın süredir güneş koruyucu uyguladığı yüzü ile uygulamadığı boynu arasındaki farkı gösteriyor.

Yüzündeki cilt boynuna göre çok daha pürüzsüz ve çok daha az hasarlı görünüyor.