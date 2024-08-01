Sağlığınızı internet değil sağlık çalışanları koruyabilir! Önemli uyarı...

Ayrıca hem erkeklerde hem kadınlarda 50-70 yaş arası kolorektal kanserlerin taramalarını aile sağlığı merkezlerinde, gaitada gizli kan örneği alarak gerçekleştiriyoruz. Eğer sonuçlarda sıkıntılı bir durum görürsek hastanelere yönlendirerek gerekli müdahaleleri yapıyoruz."

"Merkezlerimizde 15-49 yaş aralığında kadın sağlığı izlemini yapmaktayız. Kanser taramaları aile sağlığı merkezlerimizde yürütülüyor. Hastaneye başvurmaya gerek kalmadan, 40-69 yaş arasındaki kadınların meme kanseri taramalarını, mamografilerini KETEM'lere yönlendirerek bizler organize ediyoruz. Rahim ağzı kanserine yönelik de 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir HPV taramalarını yine KETEM'lere yönlendirerek yapmaktayız.

"Böylelikle uzun dönemde sekel bırakmadan, kronik hastalıkları erken dönemde teşhis ederek yönetmiş oluyoruz. Esas işimiz aslında tam olarak bu, koruyucu hizmetler." diyen Ulusoy, bebekler ve yetişkinlerin aşılama uygulamalarının, çocukların gelişim takiplerinin, gebe/lohusa izlemlerinin de ASM'lerde yürütüldüğünü kaydetti.

Kronik hastalıkların yönetimine ilişkin, diyabet, hipertansiyon, obezite ve kardiyovasküler risklere yönelik taramalar da gerçekleştirdiklerini anlatan Ulusoy, özellikle belirli yaş üstünde, risk grubundaki kişilerin tetkikler için tek tek aranarak merkeze davet edildiğini belirtti.

"AKUT ŞİKAYETLERDE ÖNCE ASM'LERE BAŞVURULMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Verilen tüm bu hizmetlere karşın vatandaşların bir rahatsızlık yaşaması durumunda doğrudan hastaneye başvurabildiğine işaret eden Ulusoy, genç bir hastasının çarpıntı şikayetiyle doğrudan kardiyolojiye gittiğini, yapılan detaylı tetkikler sonucunda da anemisinin (kansızlık) çıktığını aktardı.

Kansızlığın çarpıntıya yol açtığını bütün hekimlerin bildiğini, hasta kendilerine başvurmuş olsa zaten kan tetkiki yapılarak, tedavisinin hızla başlayacağını aktaran Ulusoy, "Böylelikle hastanedeki hekimin yükünü almış olacak, esas kardiyoloji ihtiyacı olan hastaların da hekimine ulaşmasını kolaylaştırmış olacaktık." ifadesini kullandı.

Ulusoy, "Kişilerin akut şikayetlerde, kronik hastalıkların yönetimlerinde önce ASM'lere başvurması çok önemli. Biz zaten gerektiğinde hastanelere yönlendirmelerini yapıyoruz." diye konuştu.