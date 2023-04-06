Sağlıklı hamilelik dönemi için bunlara dikkat!

Hamilelik döneminde karında kaşıntılar meydana gelebilir. Bunun nedeni karnınız büyüdükçe karın derisinin gerilmesidir. Bazı kadınlarda el ve ayaklarda da kaşıntılar oluşabilir. Tüm bunlar normal olmakla birlikte kaşıntıların aşırı duruma gelmesi ve vücudun her tarafında olması bir karaciğer hastalığının belirtisi olabileceğinden, hemen doktorunuza danışmalısınız.

Hamilelik hormonları metabolik hızınızı artırarak eskiden sizi rahatsız etmeyen ısı düzeylerinden dahi rahatsızlık duyulmasına, sıcak basmalarına ve terlemeye neden olabilir. Bu durumda daha ince ve hafif giyinmeye gayret etmeli ve bolca su tüketilmelidir.

Doktor kontrolleri kesinlikle aksatılmamalı.Her kontrol hem annenin sağlığı hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşır.

Hamilelik döneminde de egzersiz yapılabilir. Riskli bir gebelik yaşanmıyorsa egzersiz yapmak faydalıdır.Özellikle yüzme iyi bir seçenek olacaktır.

Fazla kafein tüketiminden uzak durulmalıdır.Hamilelikte fazla kafein, hamilelikte görülen uyku bozuklukları,sık idrara çıkma,baş ağrısı,susuz kalma gibi...şikayetlerin artmasına neden olabilir. Ayrıca yine erken doğum,düşük doğum ağırlığı,düşük gibi..sorunlara sebebiyet verebilir.

Anne adayının kilosu ne fazla ne de az olmalı.Fazla kiloda,aşırı zayıflıkta hamilelikte sorunların oluşmasına neden olabilir.

Hamilelikten önce anne adayında hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalığı olunmasa bile hamileliğin 20'inci haftasından sonra oluşabilir.Bu durum hem anne hem de bebeğin sağlığını tehlikeye sokabilir.Hamilelik döneminde yoğun baş ağrısı,kısa zamanda hızlı kilo alımı,bulanık görme gibi...şikayetler mevcut olursa hemen doktora gidilmelidir.

Hamilelik döneminde ilaç almadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.