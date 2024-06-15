Sakın yapmayın! Banyoya koyduğunuzda bakteri ve mikrop üretiyor...

Banyoda sakladığınızda potansiyel bakteri kaynağına dönüşen eşyalar evi gerçek bir mikrop yuvasına dönüştürebilir. İşte bilmeden banyoda tuttuğumuz ama aslında yaşam alanımızı kirleten o eşyalar...
HAVLULAR VE DUŞ PERDELERİ
Birçok kişi havluları banyoda saklar ve hatta bu havluları banyoda açık raflarda konumlandırırlar. Ancak bu durum son derece yanlıştır. Açıkta kalan havlular, su buharı ve nemin etkisiyle küflenebilirler. Bu durum havlularda olduğu gibi duş perdelerinde de geçerlidir. Nemli kalan duş perdeleri bir süre sonra bakteri üretecektir. İlla kullanmaya devam etmek isterseniz de tavsiye edilen şey sık sık perdenin değiştirilmesi ve demir kısmının düzenli olarak kurulanmasıdır.
BİTKİLER
Ev bitkileri harika bir dekorasyon ürünü olsa da ne yazık ki banyoda kullanılmaları uygun değildir. İlk olarak bu durum bitki için de doğru değildir çünkü fotosentez yapabilmesi için odada gün ışığı olması ya da duruma uygun bir gün ışığı lambası bulundurmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra banyoda oluşan yoğun nem sonrası bitki etrafında küf ve küllenme meydana gelebilir.
ELEKTRONİK CİHAZLAR
Su buharı ve nem, elektronik cihazların zarar görmesine ve çalışma performanslarının azalmasına neden olabilir. Banyoda elektronik eşya bulundurmak, cihazların ömrünü kısaltabilir. Saç kurutma makinesi, tıraş makinesi, epilasyon aleti vb. ürünleri banyo yerine yatak odanızda saklamanızda fayda var.
MANİKÜR MALZEMELERİ
Banyoda uzun süre saklanan manikür malzemeleri ne kadar kaliteli olursa olsun günün sonunda su buharı ve nemin etkisiyle paslanabilir. Paslanmış ürünleri kullanmak ise sağlığınız için son derece sıkıntılı bir durumdur.
OJELER
Banyoda oluşan sıcaklık ve buharla birlikte, ojeler çok hızlı bir şekilde bozulur. Bu bozulmayı ojenin yoğunlaşmasından anlayabilirsiniz. Bu durum sadece ojeler için değil cilt bakım malzemeleri için de geçerlidir. Sıcak su ile oluşan yoğun buhar, cilt bakım ürünlerinin kullanım süresini kısaltır.
DİŞ FIRÇALARI
Diş fırçalarını banyo lavabosunun yanında açık bir şekilde sakladığınızda ve hava sirkülasyonu yetersiz olduğunda bakteri üretimi kaçınılmazdır. Diş fırçalarını kuru bir ortamda muhafaza etmek gerekir. Bunun yanı sıra diş fırçalarını düzenli aralıklarla değiştirmek de bakteri oluşumunun önüne geçer.