Sakın yapmayın! Banyoya koyduğunuzda bakteri ve mikrop üretiyor...

Banyo kişisel bakım rutinlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer olmasının yanı sıra bazı eşyalarında saklandığı yerdir. Ancak bu eşya saklama işi bilinçsizce yapıldığında etrafta hiç beklemediğiniz şekilde bakteri ve mikrop yayılmasına neden olabilir. Peki hangi eşyalar banyoda kaldığı sürece bakteri oluşumuna davetiye çıkarır?

Giriş Tarihi: 15.06.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:08 PAYLAŞ ABONE OL

Banyoda sakladığınızda potansiyel bakteri kaynağına dönüşen eşyalar evi gerçek bir mikrop yuvasına dönüştürebilir. İşte bilmeden banyoda tuttuğumuz ama aslında yaşam alanımızı kirleten o eşyalar...





HAVLULAR VE DUŞ PERDELERİ



Birçok kişi havluları banyoda saklar ve hatta bu havluları banyoda açık raflarda konumlandırırlar. Ancak bu durum son derece yanlıştır. Açıkta kalan havlular, su buharı ve nemin etkisiyle küflenebilirler. Bu durum havlularda olduğu gibi duş perdelerinde de geçerlidir. Nemli kalan duş perdeleri bir süre sonra bakteri üretecektir. İlla kullanmaya devam etmek isterseniz de tavsiye edilen şey sık sık perdenin değiştirilmesi ve demir kısmının düzenli olarak kurulanmasıdır.