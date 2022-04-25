Sakın zeytinyağı ile yemek yapmayın! Verdiği zarara inanamayacaksınız: Zeytinyağını ısıttığınız anda…

Express'te bulunan bir haber, uzmanların zeytinyağının çok düşük bir yanma noktasına sahip olduğu olduğu için kahverengimsi bir tabakaya neden olarak yemek ile tava arasında bir bariyere neden olduğuna değindi.

Fransız Le Creuset adlı mutfak eşyaları şirketi, yapışmaz wok tava şikayetlerinin gelmesi üzerine müşterilerine pişirme aşamasında zeytinyağı kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini kolza yağı, hindistan cevizi yağı ve ayçiçek yağının daha yüksek yanma noktasına sahip olması nedeniyle bu yağ türlerini kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.