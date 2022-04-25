Sakın zeytinyağı ile yemek yapmayın! Verdiği zarara inanamayacaksınız: Zeytinyağını ısıttığınız anda…

Express'te bulunan bir haber, uzmanların zeytinyağının çok düşük bir yanma noktasına sahip olduğu olduğu için kahverengimsi bir tabakaya neden olarak yemek ile tava arasında bir bariyere neden olduğuna değindi.
Fransız Le Creuset adlı mutfak eşyaları şirketi, yapışmaz wok tava şikayetlerinin gelmesi üzerine müşterilerine pişirme aşamasında zeytinyağı kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini kolza yağı, hindistan cevizi yağı ve ayçiçek yağının daha yüksek yanma noktasına sahip olması nedeniyle bu yağ türlerini kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.
ZEYTİNYAĞI TAMAMLAYICI BİR LEZZET
Ayrıca bir diğer şirket olan John Lewis ise müşterilerine zeytinyağının seramik kaplarda karbonlaşma etkisini göstererek kalıntıların oluşmasına neden olabileceği konusunda uyardı.
Ünlü Şef Mark Greenaway ise zeytinyağının aslında bir garnitür olarak veya yemeklerin üzerine kullanılmak istenmesi durumunda çiğ olacak şekilde dökülmesi gerektiğini belirtti. Yine salatalarda da çiğ olacak şekilde kullanılması gereken zeytinyağını doğru ısıda tutmak oldukça önemli.
Rafine edilmeyen yağlar, daha fazla mineral, enzim ve diğer bileşiklere sahiptir. Bu nedenle daha düşük bir yanma noktası ile karşılaşılır. Bu nedenle yanma noktası düşük yağlar ise yemek yapma esnasında beklenmeyen zararlı sonuçlara neden olabiliyor.