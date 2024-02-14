Sanatçı İpek Öztürk'ten “Sakin isyanlar, derin değişimler" 16 Şubat'ta sanatseverler ile buluşacak...

" Sakin İsyanlar, Derin Değişimler " isimli sergisinde sanatçı İpek Öztürk Savaş 16 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında izleyicileriyle bir kez daha buluşuyor. 16 Şubat Cuma günü 18:00'de kapılarını açacak sergide; Sanat - Hayat çizgisinde tutarlılığı reddeden figürler farklı bir çıkış noktası arıyor. Sözcükler bazen tınısı, vurgusu bazen anlamı ile ya da bütünüyle insanları vurabiliyor.

Kelimelerle vurulduğu bir o kadar da yoğrulduğu bu dönüşüm/değişim sürecini eserlerine sakin bir yorumla aktarıyor. Sergi, sanatçının annelik, çalışan kadın, eş, evlat gibi kimlikleriyle yaşadığı deneyimleri ve toplumun dayattığı rolleri sorgulayan bir yolculuğa dönüşüyor. Özellikle kadın olma kimliğine ve kimliğin beraberinde getirdiği baskıya isyan niteliğinde olan bu sergi; cinsiyetlileştirmeye karşı sakin ama isyankar bir tavır içeriyor. Yapıtlarında fırça darbeleri kendini net bir şekilde gösterirken, farklı materyal kullanımları ile karışık teknik çalışmaları vurucu etkiler sunuyor.

İpek Öztürk Savaş'ın "Sakin İsyanlar, Derin Değişimler" adlı 6. Kişisel sergisi 1 Mart 2024 tarihine kadar Point Bornova AVM Mira Art Gallery de izlenebilir.

İPEK ÖZTÜRK SAVAŞ KİMDİR?

1987 yılında Kdz.Ereğli de doğdu. Orta öğrenimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite öğrenimi boyunca tasarım ağırlıklı çalışmalara önem verdi.