Sanki hiç yokmuş gibi! Lekesiz camlar için en iyi silme yöntemi

Bazı süper basit pencere temizleme ipuçları mı arıyorsunuz? Size vereceğimiz basit ipuçları ve tariflerle yansımanızı camlarda hiç vakit kaybetmeden göreceksiniz!

Bu tarifi denemek için tek yapmanız gereken su, sirke ve bulaşık deterjanını bir kovada karıştırmak. Püskürtün, suyla durulayın ve silin.

Evde doğal olarak hazırladığınız pencere temizleme çözümleri, iz bırakmaları nedeniyle bir sorun olarak düşünülüyor. Ulaşılması zor yüksek pencereleri hem içeriden hem de dışarıdan temizlemek için zaman harcamak, sadece güneş parladığında dev, çirkin çizgiler görmek özellikle rahatsız edici.

EN İYİ PENCERE İZLERİ TEMİZLEME İPUCU

Ulaşılması zor pencere noktaları sizi çıldırtıyor mu? Sanki her türlü kiri toplamak için tasarlanmışlar! Köşelerde her zaman bir şeyler kalır ve asla tam anlamıyla temiz olmazlar. Taa ki bu pencere temizleme ipucuna rastlayana kadar! Bir sünger fırçayı bir kalem veya ince bir sopya batırın ve o pencere aralıklarını temizleyin. Profesyonelce temizlenmiş görünecekler.

PENCEREDE KALAN İZLER İÇİN PARILDAYAN GÖRÜNÜM

Sünger fırça hilesinin işe yaramayacağı zamanlar vardır. Bazen, izler çok kirli olabilir. Fakat profesyonel bir temizlik hizmeti aramanıza gerek yok! Sadece basit bir pencere temizleme ipucu olan kabartma tozu ve sirkenin gücünden yararlanın.

İhtiyacın olacak:

Eski diş fırçası

Beyaz sirke

Karbonat

Kağıt havlu

Eski bir bez

Kabartma tozunu serpin, biraz sirke dökün ve bu malzemelerin 5-10 dakika işlerini yapmasına izin verin. Ardından sadece kiri silin.