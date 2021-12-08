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Sanki hiç yokmuş gibi! Lekesiz camlar için en iyi silme yöntemi

Sabah kalktığınızda pencerelere bakıyorsunuz ve perdelerden sızan güneş ışınlarını görüyorsunuz. Kalkıyorsun, perdeleri açıyorsun ve hayatınız boyunca gördüğünüz en pis pencerelerin önünde duruyorsunuz! Parmak izleri, kaynağı bilinmeyen su sıçramaları, yağ, toz… Artık bu günün ne için mükemmel olduğunu biliyorsunuz; camları temizlemeniz gerekiyor!

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:14
Sanki hiç yokmuş gibi! Lekesiz camlar için en iyi silme yöntemi

Bazı süper basit pencere temizleme ipuçları mı arıyorsunuz? Size vereceğimiz basit ipuçları ve tariflerle yansımanızı camlarda hiç vakit kaybetmeden göreceksiniz!

GERÇEKTEN İZ BIRAKMAYAN BİR PENCERE TEMİZLEME ÇÖZÜMÜ

Evde doğal olarak hazırladığınız pencere temizleme çözümleri, iz bırakmaları nedeniyle bir sorun olarak düşünülüyor. Ulaşılması zor yüksek pencereleri hem içeriden hem de dışarıdan temizlemek için zaman harcamak, sadece güneş parladığında dev, çirkin çizgiler görmek özellikle rahatsız edici.

Fakat bazı denemelerden sonra ulaşılan mükemmel temizlik çözümleri bulunuyor. İşte o tarif…

Malzemeler

  • 2 su bardağı su
  • 1/4 su bardağı beyaz sirke
  • 1/2 çay kaşığı bulaşık deterjanı

Araçlar

  • Kova
  • Ovma fırçası
  • Uzatma direği (isteğe bağlı)
  • Hortum
  • Sprey (isteğe bağlı)

Bu tarifi denemek için tek yapmanız gereken su, sirke ve bulaşık deterjanını bir kovada karıştırmak. Püskürtün, suyla durulayın ve silin.

EN İYİ PENCERE İZLERİ TEMİZLEME İPUCU

Ulaşılması zor pencere noktaları sizi çıldırtıyor mu? Sanki her türlü kiri toplamak için tasarlanmışlar! Köşelerde her zaman bir şeyler kalır ve asla tam anlamıyla temiz olmazlar. Taa ki bu pencere temizleme ipucuna rastlayana kadar! Bir sünger fırçayı bir kalem veya ince bir sopya batırın ve o pencere aralıklarını temizleyin. Profesyonelce temizlenmiş görünecekler.

PENCEREDE KALAN İZLER İÇİN PARILDAYAN GÖRÜNÜM

Sünger fırça hilesinin işe yaramayacağı zamanlar vardır. Bazen, izler çok kirli olabilir. Fakat profesyonel bir temizlik hizmeti aramanıza gerek yok! Sadece basit bir pencere temizleme ipucu olan kabartma tozu ve sirkenin gücünden yararlanın.

İhtiyacın olacak:

  • Eski diş fırçası
  • Beyaz sirke
  • Karbonat
  • Kağıt havlu
  • Eski bir bez

Kabartma tozunu serpin, biraz sirke dökün ve bu malzemelerin 5-10 dakika işlerini yapmasına izin verin. Ardından sadece kiri silin.

PENCERE PERVAZLARINIZ İÇİN KİMYASAL OLMAYAN KALIP TEMİZLEME ÇÖZÜMÜ

Bazen pencere pervazları küflenebilir. Küf hem insanlar hem de evler için kötü olduğundan, özellikle etrafta çocuklar varken, ondan kurtulmak bir önceliktir.Peki pencere pervazınızdaki küf nasıl temizlenir?

Şunlara ihtiyacınız var:

  • Bir sprey şişesi
  • Beyaz sirke
  • Çay ağacı yağı

Bu karışımı, sprey şişesinde çözündürdükten sonra, kirli bölgelere sıkın ve yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından silin. Temiz pencerelerinizin keyfini çıkarın!

SERT SU LEKELERİNİ PENCEREDEN KOLAYCA ÇIKARIN

Pencereleriniz sert su lekeleriyle kaplıysa, doğal bir formül ile tüm bu sorunu tek seferde çözebilirsiniz.

Neye ihtiyacın var:

  • Sirke
  • Bulaşık deterjanı
  • Limon suyu
  • Sprey şişesi

Nasıl yapılır?

  • Yarım sprey şişesini sirke ile doldurun.
  • Şişenin kalan yarısını bir ölçü bulaşık deterjanı ve bir ölçü limon suyuyla doldurun. Lekeler bir süredir birikiyorsa, biraz ovalama gerekir. Fakat sonunda tüm su lekesi sorununu çözebilirsiniz.

PENCERELERİNİZİ TEMİZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL HAVA: BULUTLU!

Bu pencere temizleme ipucu, birçok kişi için şaşırtıcı olsa da aslında sebebi oldukça mantıklı. Pencere temizliği söz konusu olduğunda bulutlu günler en iyi arkadaşınızdır. Pencereleri sıcak ve güneşli bir günde temizlemeye çalışırsanız, temizleme solüsyonunun camlarınızda kurumasını ve arkasında yapışkan bir kalıntı bırakmasını riske atmış olursunuz.

PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN GAZETE KULLANABİLİR MİSİNİZ?

Evet, kesinlikle yapabilirsiniz! Pencerelerinizi bir dahaki sefere temizlediğinizde o eski gazeteleri saklayım. Gazete, şimdiye kadarki en kolay pencere temizleme araçlarından biri olabilir. Bir topun içinde parçalayın ve temizleme sıvısını silmek için kullanın. Geride varsa çok az iz bıraktığını fark edeceksiniz.

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