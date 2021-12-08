Sanki hiç yokmuş gibi! Lekesiz camlar için en iyi silme yöntemi

Bazı süper basit pencere temizleme ipuçları mı arıyorsunuz? Size vereceğimiz basit ipuçları ve tariflerle yansımanızı camlarda hiç vakit kaybetmeden göreceksiniz!
GERÇEKTEN İZ BIRAKMAYAN BİR PENCERE TEMİZLEME ÇÖZÜMÜ
Evde doğal olarak hazırladığınız pencere temizleme çözümleri, iz bırakmaları nedeniyle bir sorun olarak düşünülüyor. Ulaşılması zor yüksek pencereleri hem içeriden hem de dışarıdan temizlemek için zaman harcamak, sadece güneş parladığında dev, çirkin çizgiler görmek özellikle rahatsız edici.
Fakat bazı denemelerden sonra ulaşılan mükemmel temizlik çözümleri bulunuyor. İşte o tarif…
Malzemeler
Araçlar
Bu tarifi denemek için tek yapmanız gereken su, sirke ve bulaşık deterjanını bir kovada karıştırmak. Püskürtün, suyla durulayın ve silin.
EN İYİ PENCERE İZLERİ TEMİZLEME İPUCU
Ulaşılması zor pencere noktaları sizi çıldırtıyor mu? Sanki her türlü kiri toplamak için tasarlanmışlar! Köşelerde her zaman bir şeyler kalır ve asla tam anlamıyla temiz olmazlar. Taa ki bu pencere temizleme ipucuna rastlayana kadar! Bir sünger fırçayı bir kalem veya ince bir sopya batırın ve o pencere aralıklarını temizleyin. Profesyonelce temizlenmiş görünecekler.
PENCEREDE KALAN İZLER İÇİN PARILDAYAN GÖRÜNÜM
Sünger fırça hilesinin işe yaramayacağı zamanlar vardır. Bazen, izler çok kirli olabilir. Fakat profesyonel bir temizlik hizmeti aramanıza gerek yok! Sadece basit bir pencere temizleme ipucu olan kabartma tozu ve sirkenin gücünden yararlanın.
İhtiyacın olacak:
Kabartma tozunu serpin, biraz sirke dökün ve bu malzemelerin 5-10 dakika işlerini yapmasına izin verin. Ardından sadece kiri silin.
PENCERE PERVAZLARINIZ İÇİN KİMYASAL OLMAYAN KALIP TEMİZLEME ÇÖZÜMÜ
Bazen pencere pervazları küflenebilir. Küf hem insanlar hem de evler için kötü olduğundan, özellikle etrafta çocuklar varken, ondan kurtulmak bir önceliktir.Peki pencere pervazınızdaki küf nasıl temizlenir?
Şunlara ihtiyacınız var:
Bu karışımı, sprey şişesinde çözündürdükten sonra, kirli bölgelere sıkın ve yaklaşık 30 dakika bekletin ve ardından silin. Temiz pencerelerinizin keyfini çıkarın!
SERT SU LEKELERİNİ PENCEREDEN KOLAYCA ÇIKARIN
Pencereleriniz sert su lekeleriyle kaplıysa, doğal bir formül ile tüm bu sorunu tek seferde çözebilirsiniz.
Neye ihtiyacın var:
Nasıl yapılır?
PENCERELERİNİZİ TEMİZLEMEK İÇİN MÜKEMMEL HAVA: BULUTLU!
Bu pencere temizleme ipucu, birçok kişi için şaşırtıcı olsa da aslında sebebi oldukça mantıklı. Pencere temizliği söz konusu olduğunda bulutlu günler en iyi arkadaşınızdır. Pencereleri sıcak ve güneşli bir günde temizlemeye çalışırsanız, temizleme solüsyonunun camlarınızda kurumasını ve arkasında yapışkan bir kalıntı bırakmasını riske atmış olursunuz.
PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN GAZETE KULLANABİLİR MİSİNİZ?
Evet, kesinlikle yapabilirsiniz! Pencerelerinizi bir dahaki sefere temizlediğinizde o eski gazeteleri saklayım. Gazete, şimdiye kadarki en kolay pencere temizleme araçlarından biri olabilir. Bir topun içinde parçalayın ve temizleme sıvısını silmek için kullanın. Geride varsa çok az iz bıraktığını fark edeceksiniz.