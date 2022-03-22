Seçtiğiniz işe dikkat! Dünyanın en “sıkıcı” mesleği açıklandı

Can sıkıntısı üzerine yapılan bilimsel bir araştırma, dünyanın en sıkıcı işlerini de listelemeyi başardı. Bu listeye göre; veri analistliği, muhasebe, temizlik ve bankacılık dünyanın en sıkıcı işleri listesinin en başında yer alıyor.
Essex Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada 500 kişinin yaşam tarzları bir ekip tarafından incelendi ve can sıkıntısının televizyon karşısında oturmak, kuşları izlemek gibi aktivitelerle bağlantılı olduğu tespit edildi.
"KLİŞELERİN NEDEN OLDUĞU ALGILAR"
Psikoloji departmanında Dr. Wijnand Van Tilburg'un yürüttüğü bu araştırma, klişe olarak sıkıcı insanlardan genellikle kaçınıldığını ve genellikle bir önyargıyla karşılaştıklarını ortaya koydu.
Tilburg; sıkıntıyı ironik bir şekilde incelemenin aslında çok ilginç bir etkisi ve can sıkıntısı algısının ne kadar ikna edici olduğunu, ayrıca insanlar üzerinde yüksek etkinliği bulunduğunu da tespit ettiklerini belirtti.
Algıların da zamanla değişebileceklerini dile getiren Tilburg; insanların sıkıcı işleri ve hobileri olan kişilerle konuşmak için zaman ayırmayabildiklerini ve bunun yerine onlardan kaçındıklarını söyledi. Fakat bu durumun; ilerleyen zamanlarda insanların yanlış anlaşılmalarına ve bu "olumsuz önyargıları" kırmanın da daha zor hale gelmesine neden olduğu çalışmada belirtildi.
"DİĞER İNSANLARIN YALNIZLAŞMASINA YOL AÇABİLİR"
İnsanların; bu kişilerden kaçınması, sosyal dışlanmaya yol açabileceğini ve yaşamlarının üzerinde gerçekten olumsuz etkiye yol açan yalnızlığı da tetikleyebileceği belirtildi. Çalışmanın aynı zamanda sıkıcı olarak görülen insanların düşük yeterliliğe ve az kişilerarası sıcaklığa sahip olduğunu gösterdi. Fakat aslında gerçekte bu insanlar, bağımlılık ve zihinsel sağlık sorunları riski altında bulunabilir.
Tüm bu olumsuz algılara rağmen toplumun muhasebe ve bankacılıkta çalışan insanlara gerçek anlamda ihtiyaç duyulduğunu, bankacılar ve muhasebecilerin yetenekli ve toplumda aslında büyük güce sahip oldukları belirtildi. Bu nedenle dışarıdan görülen algılar sebebiyle, bu meslekteki kişileri sıkıcı olduklarına dair klişe bir algının ortadan kalkması gerektiğini Tilburg, sözlerine ekledi.