Seçtiğiniz işe dikkat! Dünyanın en “sıkıcı” mesleği açıklandı

Son günlerde yapılan bir araştırma, dünyanın en sıkıcı işini ve yaşam tarzını ortaya koyarak birçok insanı şaşırttı. Yapılan araştırma sonucunda ise dünyanın “en sıkıcı insanı” tanımlandı. Bu araştırmaya göre; uyumayı ve televizyon izlemeyi seven bir veri analisti dünyanın en sıkıcı insanı olabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.03.2022 17:00

Can sıkıntısı üzerine yapılan bilimsel bir araştırma, dünyanın en sıkıcı işlerini de listelemeyi başardı. Bu listeye göre; veri analistliği, muhasebe, temizlik ve bankacılık dünyanın en sıkıcı işleri listesinin en başında yer alıyor. Essex Üniversitesi'nde yapılan bu araştırmada 500 kişinin yaşam tarzları bir ekip tarafından incelendi ve can sıkıntısının televizyon karşısında oturmak, kuşları izlemek gibi aktivitelerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

"KLİŞELERİN NEDEN OLDUĞU ALGILAR" Psikoloji departmanında Dr. Wijnand Van Tilburg'un yürüttüğü bu araştırma, klişe olarak sıkıcı insanlardan genellikle kaçınıldığını ve genellikle bir önyargıyla karşılaştıklarını ortaya koydu. Tilburg; sıkıntıyı ironik bir şekilde incelemenin aslında çok ilginç bir etkisi ve can sıkıntısı algısının ne kadar ikna edici olduğunu, ayrıca insanlar üzerinde yüksek etkinliği bulunduğunu da tespit ettiklerini belirtti. Algıların da zamanla değişebileceklerini dile getiren Tilburg; insanların sıkıcı işleri ve hobileri olan kişilerle konuşmak için zaman ayırmayabildiklerini ve bunun yerine onlardan kaçındıklarını söyledi. Fakat bu durumun; ilerleyen zamanlarda insanların yanlış anlaşılmalarına ve bu "olumsuz önyargıları" kırmanın da daha zor hale gelmesine neden olduğu çalışmada belirtildi.