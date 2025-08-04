Şeflerden bile tam not alan tarifler! Köfteyi bir de böyle deneyin...

Herkese merhaba! Köfte sevmeyen yoktur, hele ki anne köftesinin hepimizin damak hafızasında son derece romantik bir yeri vardır. Ben bugün sizlere biraz daha farklı, yapmaya alışkın olmadığımız formüller ile köfteler hazırladım. Kesinlikle lezzet garantili. Denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...