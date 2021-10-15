Şeker hastalarında sessiz kalp krizine dikkat!

Kalp damarlarının tıkanması ile ortaya çıkan kalp krizi toplumumuzdaki en önemli ölüm nedenlerinden birisidir. Özellikle tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yükselmesi olanlar, sigara kullananlar ve obezite hastalarında çok daha fazla görülmektedir. Tıkanma sonucu kalbin o bölgesine kan gitmemekte ve kalp adalesi kangrene gidip yok olmaktadır. Hemen birçok hastada ciddi ve çok rahatsız edici bir göğüs ağrısına neden olmaktadır, bu ağrı ile beraber bazen bulantı hissi, kusma ve aşırı terleme de olabilmektedir. Bazı insanlar ağrı hissini nefes darlığı ya da göğüste rahatsızlık hissi şeklinde yorumlamaktadır. Yine bazı hastalar bu şikayetleri kalp krizine yormaz, kas ağrısı gibi değerlendirir ve krizi evde geçirebilir, ancak bu durum sessiz kalp krizi değildir.

ŞEKER HASTALARI VE KADINLARDA AĞRI, HUZURSUZLUK, DARLIK, BULANTI VE TERLEME...

Özellikle şeker hastaları ve kadınlarda ağrı, huzursuzluk, darlık, bulantı ve terleme de dahil hiçbir şikâyet olmadan kalp krizi görülebilmekte, hasta daha sonra rastlantısal olarak çekilen bir EKG' de siz kalp krizi geçirmişsiniz! Cümlesi ile karşılaşmaktadır. Bu hastalarımıza yapılan ekokardiyografi ile de kalp krizi tespit edilmekte ve sonra kalp damar anjiyografisi yapılarak tıkanan damar tespit edilmektedir.

Baş dönmesi, bayılacak gibi olma, sırt ve omuz ağrıları, nefes darlığı ve nefes alamama, karın ve göğüsün alt yarında rahatsızlık hissi, mide bulantısı ve midede yanma gibi şikayetler acil servise başvuran şeker hastaları ve hiçbir risk faktörü olmayan bayan hastalar psikolojiktir bu ya da senin bir şeyin yok denilerek eve gönderilmesi bu sessiz kalp krizlerini atlanmasına neden olabilir.