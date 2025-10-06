Şekersiz ama ağızda dağılan kurabiyeler! Diyetinizi bozmanıza gerek kalmayacak

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çocuklarınızla da beraber yapabileceğiniz son derece sağlıklı, unsuz, şekersiz kurabiyelere yer veriyorum. Sağlığına ve fiziğine özen gösteren ama çay veya kahve saatlerini de tatlısız geçiremeyenlerden misiniz? Eğer cevabınız 'Evet'se sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak hem de formunuzu korumanızı sağlayacak! Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değildir. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.