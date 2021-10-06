Serebral Palsi hayallerini gerçekleştirmek için engel olmadı! Fizyoterapist Selcen Kankul: “Kendimi insanlara olduğum gibi gösteriyorum”

Serebral Palsi'nin, yaşamdan kopmak için bir sebep olmadığını gösteren Selcen Kankul; son zamanlarda sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. Genç bir kadın olarak hiçbir hayalinden vazgeçmemesi, onun için rahatsızlığın bir engel değil, ilham hikayesi olması diğer insanlara da güç veriyor. Rahatsızlığının da verdiği bilinçle fizyoterapist olma hayalini gerçekleştiren Selcen Kankul, tedavisinde birlikte ilerlediği çocuklara da kendi yaşamlarını kurabilme azmini aşılıyor. İşte 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde, tüm dünyaya bu rahatsızlığın hayattan vazgeçme sebebi olmadığını gösteren Selcen Kankul'un hikayesi…
Çocukluğunuzdan bu yana yaşadığınız Serebral Palsi'nin nasıl geliştiğinden ve bu süreçte neler yaşadığınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz?
Tabi kısaca bahsedeyim. Benim zor, hareketli, hastanelerde geçen hikayem 6 aylık iken başladı. Babamın işi dolayısı ile yurt dışında yaşıyorduk ve Türkmenistan'a gidişimizden 20 gün sonra zor bir hayata adım atmış oldum. Bir akşam ailem, yüzümün sol tarafa kaymasını görmüş aynı zamanda da giysi giydirirken sol taraf kol ve bacaklarımın kas gücü olmadığını ve bir ölü gibi hareketsiz olduğunu görmüşler. Havale geçirdiğim ve felç yaşadığım daha sonra anlaşıldı. Benim ateşim ve kol ve bacaklarımda can olmayınca Türkiye'ye getirmeye çalışmışlar. 2 gün sonra Türkiye'ye ulaştığımızda komaya girmiş halde olduğum için İstanbul Çapa Hastanesi'nde 1 aylık bir koma süreci yaşamışım. Doktorlar aileme en iyi ihtimalle %90 engelli olabileceğimi söylemişler. Hastaneden çıkar çıkmaz sevgili fizyoterapistim Uzman Fizyoterapist Feride Bilir hayatımıza girdi. Ailem benden 1 gün bile vazgeçmemiş. Şu an hafif konuşma bozukluğum dışında hiç bir şeyim yok.
Sizin için çocukluğunuzda yaşadığınız en zor deneyiminiz neydi? Günlük hayatta sizi siz olmaktan alıkoyan, kendinizi kötü hissetmenize neden olan faktörler ortaya çıktı mı?
Ah tabii ki olmaz mı? Benim okul hayatımın her dönemi çok zordu. Çocuklar çok tatlı oldukları kadar çok acımasız da olabiliyorlar. Anasınıfı ve ilkokul döneminde çok dışlandım, arkadaş olmak istemiyorlardı. Başka yerden gelmişim gibi bakıyorlardı. Okula gitmek istemiyor, kendimi odalara kilitlediğim zamanlar oluyordu. Bu süreç lise ve üniversite döneminde biraz daha azalmış olsa da tam anlamıyla kendime özgüvenim tam olmamıştı. Özellikle bazı ön yargılı kişilerden dolayı hayal ettiğim bölümü bile bir ara bırakmayı düşündüm. Ama bana destek veren canım hocalarım Filiz Çiledağ Özdemir Ve Seval Kutlutürk sayesinde kendimi toparladım. Tek bildiğim öyle veya böyle hayalimi gerçekleştirmek isteğimdi.
Tüm pozitifliğiniz, azminiz ve yaşam hikayeniz ile birçok kişiye ilham oluyorsunuz. Engelin aslında öncelikle zihinlerimizde başladığının en önemli örneklerinden birisiniz. Bu süreçte sizi motive eden, yaşama dair asla pes etmeme azmini veren unsurlar nelerdi?
Ailem en baştan itibaren bana olan inancını, umudunu zaten hiç kaybetmedi. Ellerinden geldiğince beni kendi akranlarımla aynı ortamda sosyalleşmemi sağladılar. Ama insan kendini kabullenmeyince aile bir yere kadar olabiliyor. Ben 26 yaşındayım ve bundan son 4 yıl öncesine kadar içime kapanık biriydim. Konuşma bozukluğum nedeniyle ortamlarda en arkada, sessiz kalmayı tercih ediyordum. Ama hayatın bu şekilde de geçmediğini fark ettiğimde durum değişti. Kendimi kabullendikten başka yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben Cerebral Palsy'li biriydim ve öyle kalacaktım. Onun için benim sorun gördüğüm noktalarla savaşmak zorundaydım. Yine Cerebral Palsy Günü video çekmeye ve kendimi insanlara olduğum gibi göstermeye karar verdim. Artık konuşmamı saklamak, kendimi saklamak istemiyordum. O video beklemediğim kadar çok paylaşıldı, sevildi, destek gördü. O videodan sonra artık kendimi, konuşmamı sevmeye başladım.
Eğitim hayatınıza fizyoterapist olmayı hedefleyerek devam etmenizi sağlayan etkenler nelerdi? Nasıl karar verdiniz fizyoterapist olmaya?
Hastaneden çıkar çıkmaz sevgili Fizyoterapistim Uzm. Fzt Feride Bilir hayatımıza girdi. Her zaman söylerim o benim süper kahramanım, idolüm. Kaç yaşına kadar fizik tedavi aldım tam olarak bilmiyorum ama kendimi bildim bileli bu mesleğin içindeydim. Çocukken de "büyüyünce ne olacaksın?" sorusunun cevabı fizyoterapistti. Hep hayalini kurdum bunun için azmettim. Öyle veya böyle, yapamazsın, hastalar ile iletişim kuramazsın diyenlere rağmen 2018 İnönü üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum, hayalimi gerçekleştirdim ve çocuk fizyoterapisti oldum. 6 aylıktan beri bu mesleğin içindeydim ve benim süper kahramanım Feride hoca gibi bende diğer çocukların kahramanı olacaktım. Engeller çıkacağını bile bile okuyacak ve bende çocukların süper kahramanı olacaktım. Ve en sonunda oldum da...
Aileniz ve çevrenizdeki insanlar tüm bu süreçte sizinle nasıl bir iletişim halindeydi? Yaşamınızın ilham verici hikayesinde onlar nerede duruyor?
Ailem arkamda durmasaydı, yanımda olmasaydı ve önümde bana yol göstermeseydi ben imkanı yok bu seviyede olmazdım. Hikayemi öğrenen çevremdeki insanlardan o kadar güzel mesajlar alıyorum ki herkes tarafından bir o kadar destek görüyorum. Keşke yıllarca kendimi saklamayıp, en baştan kendimi anlatsaydım diyorum.
Mesleğe nasıl başladınız ve bu süreçte neler yaşadınız?
Gelelim iş hayatıma. Serebral palsi'li bir birey olarak en baştan beri kolay olmayacağını, birçok engelin önüme çıkacağını biliyordum...
İş kaygısı engelli bir birey iseniz maalesef kat ve kat büyük demektir. Fiziksel hiçbir şeyim yokken sadece konuşma bozukluğum yüzünden ön yargılı olunup hiçbir yerden olumlu sonuç alamadım. Sonra "TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI (CEREBRAL PALSY TÜRKİYE)" ile bir şekilde yolum kesişti ve hayatıma sihirli değnek gibi dokundu... Ben aynı zamanda "TSÇV Serebral Palsi farkındalık grubu " üyesiyim. Bizim 4 kişilik bu minik grubumuzun ortak noktası hepimizin Serabral Palsi'li olmamız ve hepimizin meslek sahibi olmamız. Grup olarak Serebral Palsi'yi anlatıyor, farkındalık etkinliklerine katılıyoruz, farkındalık oluşturuyoruz.
Ardından mezun olduktan 2 sene sonra hayalimi gerçekleştirdim. 8 Ekim 2019 'ta"6 Ekim Dünya Serebral Palsi farkındalık yürüyüşü " etkinliği sonrası, T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Serebral Palsi günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarını makamında kabul etti. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'ndan Icra Kurulu Başkanımız İsmail Kemal Gürleyik ve Genel Direktörümüz Nigar Evgin ile birlikte bende oradaydım. Kendimi anlattıktan sonra Sayın Prof. Orhan Koç bana çok güzel bir teklifte bulundular ve güzel bir kapı açılmış oldu. O anki mutluluğumu, şaşkınlığımı anlatamam. Düşünsenize hayal ettiğiniz mesleği okuyorsunuz ama ön yargılardan ötürü yapamıyorsunuz. Ve bir gün, hayatımız olan mesleğe adım atma fırsatı veriliyor. 8 Ekim 2019 şimdiden unutamayacağım tarihler arasına girdi bile. Şu an Mersin'de Nihat Sözmen Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi'nde Fizyoterapist olarak çalışıyorum ve benim yaşadığım zorluklar ile karşılaşan çocuklara yol gösteriyorum, umut oluyorum. Onun dışında özel hastalar alıyorum, çeşitli üniversite ve kurumlarda başarı öykümü anlatarak motivasyon konuşmaları yapıyor birçok aileye umut olmaya çalışıyorum.
Özellikle çocuklarla birlikte çalıştığınızı görüyoruz. Bedensel olarak engelleri kaldırmak konusunda onlar için de önemli bir örneksiniz. Onlarla birlikte çalışmak size neler hissettiriyor?
Onlarla çalışmak benim için çok özel çok değerli. Yaşadığım süreçten olsa gerek, onlara hastadan çok aynı yollardan geçtiğim kader arkadaşlarım olarak görüyorum. İster istemez farklı bir bağ oluşuyor. Onları anlayabiliyorum, ne yaşadıklarını hissedebiliyorum. Bu mesleğimi yaparken de tabii ki avantaj sağlıyor.
Meslek yaşamınızda sizi en çok etkileyen olayı bize anlatabilir misiniz?
Çok içine kapanık, hayata küsmüş bir çocuğumun. Benimle beraber hayata karşı bakışının değiştiğini görmek ve fizyoterapist olmak istemesi beni çok duygulandırmıştı.
Sosyal medyada da genel olarak aktif birisiniz, bu süreçte takipçilerinizden nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Bir video gerçekten hayatımı değiştirdi diyebilirim. O günden itibaren takip edenlerin beni sevmesi, benim de kendimi sevmemi sağladı aslında. Çok çok güzel mesajlar, destekler geliyor. Yıllarca olmayan özgüvenim, yıllar sonra destekleyenlerin sayesinde geldi. Belki farkında değiller ama resmen yeniden doğmuş gibi oldum. O yüzden hepsine çok çok çok teşekkür ederim.