Serebral Palsi hayallerini gerçekleştirmek için engel olmadı! Fizyoterapist Selcen Kankul: “Kendimi insanlara olduğum gibi gösteriyorum”

Serebral Palsi 'nin, yaşamdan kopmak için bir sebep olmadığını gösteren Selcen Kankul ; son zamanlarda sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. Genç bir kadın olarak hiçbir hayalinden vazgeçmemesi, onun için rahatsızlığın bir engel değil, ilham hikayesi olması diğer insanlara da güç veriyor. Rahatsızlığının da verdiği bilinçle fizyoterapist olma hayalini gerçekleştiren Selcen Kankul, tedavisinde birlikte ilerlediği çocuklara da kendi yaşamlarını kurabilme azmini aşılıyor. İşte 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü 'nde, tüm dünyaya bu rahatsızlığın hayattan vazgeçme sebebi olmadığını gösteren Selcen Kankul'un hikayesi…

Çocukluğunuzdan bu yana yaşadığınız Serebral Palsi'nin nasıl geliştiğinden ve bu süreçte neler yaşadığınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz?

Tabi kısaca bahsedeyim. Benim zor, hareketli, hastanelerde geçen hikayem 6 aylık iken başladı. Babamın işi dolayısı ile yurt dışında yaşıyorduk ve Türkmenistan'a gidişimizden 20 gün sonra zor bir hayata adım atmış oldum. Bir akşam ailem, yüzümün sol tarafa kaymasını görmüş aynı zamanda da giysi giydirirken sol taraf kol ve bacaklarımın kas gücü olmadığını ve bir ölü gibi hareketsiz olduğunu görmüşler. Havale geçirdiğim ve felç yaşadığım daha sonra anlaşıldı. Benim ateşim ve kol ve bacaklarımda can olmayınca Türkiye'ye getirmeye çalışmışlar. 2 gün sonra Türkiye'ye ulaştığımızda komaya girmiş halde olduğum için İstanbul Çapa Hastanesi'nde 1 aylık bir koma süreci yaşamışım. Doktorlar aileme en iyi ihtimalle %90 engelli olabileceğimi söylemişler. Hastaneden çıkar çıkmaz sevgili fizyoterapistim Uzman Fizyoterapist Feride Bilir hayatımıza girdi. Ailem benden 1 gün bile vazgeçmemiş. Şu an hafif konuşma bozukluğum dışında hiç bir şeyim yok.

Sizin için çocukluğunuzda yaşadığınız en zor deneyiminiz neydi? Günlük hayatta sizi siz olmaktan alıkoyan, kendinizi kötü hissetmenize neden olan faktörler ortaya çıktı mı?

Ah tabii ki olmaz mı? Benim okul hayatımın her dönemi çok zordu. Çocuklar çok tatlı oldukları kadar çok acımasız da olabiliyorlar. Anasınıfı ve ilkokul döneminde çok dışlandım, arkadaş olmak istemiyorlardı. Başka yerden gelmişim gibi bakıyorlardı. Okula gitmek istemiyor, kendimi odalara kilitlediğim zamanlar oluyordu. Bu süreç lise ve üniversite döneminde biraz daha azalmış olsa da tam anlamıyla kendime özgüvenim tam olmamıştı. Özellikle bazı ön yargılı kişilerden dolayı hayal ettiğim bölümü bile bir ara bırakmayı düşündüm. Ama bana destek veren canım hocalarım Filiz Çiledağ Özdemir Ve Seval Kutlutürk sayesinde kendimi toparladım. Tek bildiğim öyle veya böyle hayalimi gerçekleştirmek isteğimdi.

Tüm pozitifliğiniz, azminiz ve yaşam hikayeniz ile birçok kişiye ilham oluyorsunuz. Engelin aslında öncelikle zihinlerimizde başladığının en önemli örneklerinden birisiniz. Bu süreçte sizi motive eden, yaşama dair asla pes etmeme azmini veren unsurlar nelerdi?

Ailem en baştan itibaren bana olan inancını, umudunu zaten hiç kaybetmedi. Ellerinden geldiğince beni kendi akranlarımla aynı ortamda sosyalleşmemi sağladılar. Ama insan kendini kabullenmeyince aile bir yere kadar olabiliyor. Ben 26 yaşındayım ve bundan son 4 yıl öncesine kadar içime kapanık biriydim. Konuşma bozukluğum nedeniyle ortamlarda en arkada, sessiz kalmayı tercih ediyordum. Ama hayatın bu şekilde de geçmediğini fark ettiğimde durum değişti. Kendimi kabullendikten başka yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben Cerebral Palsy'li biriydim ve öyle kalacaktım. Onun için benim sorun gördüğüm noktalarla savaşmak zorundaydım. Yine Cerebral Palsy Günü video çekmeye ve kendimi insanlara olduğum gibi göstermeye karar verdim. Artık konuşmamı saklamak, kendimi saklamak istemiyordum. O video beklemediğim kadar çok paylaşıldı, sevildi, destek gördü. O videodan sonra artık kendimi, konuşmamı sevmeye başladım.