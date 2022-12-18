Serebral palsili İnci Beren'in hayali gerçek oldu

Türk Hava Yolları (THY) havacılık aşığı olan 9 yaşındaki serebral palsi hastası olan İnci Beren'i uçakla seyahat ettirerek isteğini yerine getirdi. İzmir'de yaşayan Aşkın ve Nilüfer İpek çiftinin Serebral Palsi hastası 9 yaşındaki kızları İnci Beren'i uçakla seyahat etmemişti. Küçük kızın bu isteğini yerine getirmek için THY harekete geçti.

Serebral Palsi hastası küçük kız THY'nin İzmir - İstanbul uçağına binerek ilk kez seyahat etti. İnci Beren seyahati sırasında kabin ve kokpit ekibiyle bir araya gelerek onlarla tanıştı. İnci Beren'e havayolu çalışanları çalışanları çeşitli oyuncaklar hediye ederek birlikte pasta kestiler.